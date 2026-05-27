HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Độ ẩm 100% biến Vũ Hán - Trung Quốc thành “Thủy Liêm Động”

Huệ Bình

(NLĐO) – TP Vũ Hán – Trung Quốc gần đây xuất hiện thời tiết nóng ẩm cực đoan. Độ ẩm có lúc chạm mốc 100%, người dân ví von những khi ra đường như “bị bò liếm”.

Theo cảnh báo từ cơ quan khí tượng TP Vũ Hán và ghi nhận thực tế từ truyền thông nhiều nơi, Vũ Hán thời gian gần đây đang phải trải qua một đợt thời tiết oi bức và độ ẩm cao hiếm thấy.

Độ ẩm không khí nơi đây có lúc chạm mức tuyệt đối là 100%, khiến người dân có cảm giác ngột ngạt, bứt rứt đến nghẹt thở.

Kiểu thời tiết ngột ngạt này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các trang mạng xã hội. Nhiều người dân địa phương còn hài hước ví von bản thân chẳng khác nào đang sống trong "Thủy Liêm Động" trong Tây Du Ký vì không khí đặc quánh hơi nước.

Không ít cư dân mạng diễn tả sự khó chịu của mình: "Chỉ cần ra cửa một cái là cảm giác dính nhớp, ẩm ướt y như vừa bị bò liếm lên người".

Cũng có cư dân mạng chia sẻ rằng máy hút ẩm ở nhà họ gần đây hoạt động liên tục.

Độ ẩm 100% biến Vũ Hán - Trung Quốc thành “Thủy Liêm Động” - Ảnh 1.

Vũ Hán (Trung Quốc) phải hứng chịu đợt thời tiết cực đoan oi bức và độ ẩm cao hiếm thấy. Ảnh: Yahoo News

Độ ẩm 100% biến Vũ Hán - Trung Quốc thành “Thủy Liêm Động” - Ảnh 2.

Hơi nước đọng trên tường. Ảnh: X

Sự ảnh hưởng của độ ẩm bão hòa không chỉ tác động lên con người mà còn hiển hiện rõ rệt lên hạ tầng đô thị của TP Vũ Hán.

Tại các nhà ga tàu điện ngầm trong khu vực nội đô và hệ thống hầm gửi xe của các khu dân cư đều xuất hiện hiện tượng nồm ẩm nghiêm trọng.

Hơi nước ngưng tụ đọng thành nước khiến mặt sàn, tường nhà trở nên ẩm ướt, trơn trượt. Tình trạng này tại các khu vực công cộng đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại và lộ trình đi làm hàng ngày của một bộ phận người dân địa phương.

Độ ẩm 100% biến Vũ Hán - Trung Quốc thành “Thủy Liêm Động” - Ảnh 3.

Hầm giữ xe của khu dân cư ướt và trơn trượt. Ảnh: Nhật báo Trường Giang

Độ ẩm 100% biến Vũ Hán - Trung Quốc thành “Thủy Liêm Động” - Ảnh 4.

Ga tàu điện ngầm đặt biển cảnh báo "Chú ý trơn trượt" ở khắp mọi nơi. Ảnh: Nhật báo Trường Giang

Theo trang Sina, không chỉ riêng TP Vũ Hán, độ ẩm không khí tại Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải những ngày qua cũng cao đến mức kinh ngạc. Độ ẩm toàn vùng về tổng thể gần như có thể sánh ngang với rừng rậm Amazon.

Ngày 26-5, các trạm khí tượng tại nhiều thành phố thuộc vùng hạ lưu sông Trường Giang đồng loạt ghi nhận độ ẩm ở mức trên 90%. Cụ thể, độ ẩm tại Vô Tích chạm mức 93%, trong khi con số thực tế tại Nam Thông là 98%.

Tại Thượng Hải, độ ẩm suốt cả ngày 26-5 liên tục duy trì ở mức cao từ 75% đến 95%, còn tại Hàng Châu, độ ẩm trung bình ngày cũng lên tới 90%.

Đỉnh điểm nhất là số liệu thời tiết thực tế do cơ quan khí tượng TP Thường Châu công bố vào lúc 5 giờ 15 phút sáng cùng ngày, khi độ ẩm không khí tại đây chạm mốc tuyệt đối 100%.

Theo các chuyên gia khí tượng, hiện tượng xảy ra tại Vũ Hán nằm trong đợt thời tiết nắng nóng oi bức có phạm vi ảnh hưởng rộng nhất ở khu vực phía Nam Trung Quốc kể từ đầu năm đến nay.

Dự báo tình trạng oi bức này sẽ tiếp tục duy trì trong 3 ngày tới.

Phải đợi đến cuối tuần, khi dải mưa dịch chuyển xuống phía Nam, tình trạng oi bức tại miền Nam mới bắt đầu được giảm nhẹ. Nhiệt độ một số nơi ở Giang Nam dự báo giảm xuống dưới 30°C.

Tin liên quan

Đợt nắng nóng khắc nghiệt kéo dài, có gì bất thường và khi nào hạ nhiệt?

Đợt nắng nóng khắc nghiệt kéo dài, có gì bất thường và khi nào hạ nhiệt?

(NLĐO) - Đợt nắng nóng gay gắt diện rộng ở Bắc Bộ, Trung Bộ là một trong 3 đợt nóng gắt nhất xảy ra trong tháng 5 giai đoạn từ 2021 tới giờ.

Mưa lũ kinh hoàng trên diện rộng ở Trung Quốc

(NLĐO) - Hàng chục người đã thiệt mạng và mất tích do mưa lũ ở Trung Quốc trong tuần qua.

Nổ mỏ than ở Trung Quốc, ít nhất 90 người chết, nhiều người mắc kẹt

(NLĐO) - Nổ khí gas tại mỏ than ở tỉnh Sơn Tây - Trung Quốc khiến ít nhất 90 người thiệt mạng, làm dấy lên lo ngại về an toàn khai thác.

Trung Quốc Vũ Hán thời tiết oi bức thời tiết nóng ẩm độ ẩm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo