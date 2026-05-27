Độ ẩm 100% biến Vũ Hán - Trung Quốc thành “Thủy Liêm Động”

Theo cảnh báo từ cơ quan khí tượng TP Vũ Hán và ghi nhận thực tế từ truyền thông nhiều nơi, Vũ Hán thời gian gần đây đang phải trải qua một đợt thời tiết oi bức và độ ẩm cao hiếm thấy.

Độ ẩm không khí nơi đây có lúc chạm mức tuyệt đối là 100%, khiến người dân có cảm giác ngột ngạt, bứt rứt đến nghẹt thở.

Kiểu thời tiết ngột ngạt này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các trang mạng xã hội. Nhiều người dân địa phương còn hài hước ví von bản thân chẳng khác nào đang sống trong "Thủy Liêm Động" trong Tây Du Ký vì không khí đặc quánh hơi nước.

Không ít cư dân mạng diễn tả sự khó chịu của mình: "Chỉ cần ra cửa một cái là cảm giác dính nhớp, ẩm ướt y như vừa bị bò liếm lên người".

Cũng có cư dân mạng chia sẻ rằng máy hút ẩm ở nhà họ gần đây hoạt động liên tục.

Vũ Hán (Trung Quốc) phải hứng chịu đợt thời tiết cực đoan oi bức và độ ẩm cao hiếm thấy. Ảnh: Yahoo News

Hơi nước đọng trên tường. Ảnh: X

Sự ảnh hưởng của độ ẩm bão hòa không chỉ tác động lên con người mà còn hiển hiện rõ rệt lên hạ tầng đô thị của TP Vũ Hán.

Tại các nhà ga tàu điện ngầm trong khu vực nội đô và hệ thống hầm gửi xe của các khu dân cư đều xuất hiện hiện tượng nồm ẩm nghiêm trọng.

Hơi nước ngưng tụ đọng thành nước khiến mặt sàn, tường nhà trở nên ẩm ướt, trơn trượt. Tình trạng này tại các khu vực công cộng đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại và lộ trình đi làm hàng ngày của một bộ phận người dân địa phương.

Hầm giữ xe của khu dân cư ướt và trơn trượt. Ảnh: Nhật báo Trường Giang

Ga tàu điện ngầm đặt biển cảnh báo "Chú ý trơn trượt" ở khắp mọi nơi. Ảnh: Nhật báo Trường Giang

Theo trang Sina, không chỉ riêng TP Vũ Hán, độ ẩm không khí tại Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải những ngày qua cũng cao đến mức kinh ngạc. Độ ẩm toàn vùng về tổng thể gần như có thể sánh ngang với rừng rậm Amazon.

Ngày 26-5, các trạm khí tượng tại nhiều thành phố thuộc vùng hạ lưu sông Trường Giang đồng loạt ghi nhận độ ẩm ở mức trên 90%. Cụ thể, độ ẩm tại Vô Tích chạm mức 93%, trong khi con số thực tế tại Nam Thông là 98%.

Tại Thượng Hải, độ ẩm suốt cả ngày 26-5 liên tục duy trì ở mức cao từ 75% đến 95%, còn tại Hàng Châu, độ ẩm trung bình ngày cũng lên tới 90%.

Đỉnh điểm nhất là số liệu thời tiết thực tế do cơ quan khí tượng TP Thường Châu công bố vào lúc 5 giờ 15 phút sáng cùng ngày, khi độ ẩm không khí tại đây chạm mốc tuyệt đối 100%.

Theo các chuyên gia khí tượng, hiện tượng xảy ra tại Vũ Hán nằm trong đợt thời tiết nắng nóng oi bức có phạm vi ảnh hưởng rộng nhất ở khu vực phía Nam Trung Quốc kể từ đầu năm đến nay.

Dự báo tình trạng oi bức này sẽ tiếp tục duy trì trong 3 ngày tới.

Phải đợi đến cuối tuần, khi dải mưa dịch chuyển xuống phía Nam, tình trạng oi bức tại miền Nam mới bắt đầu được giảm nhẹ. Nhiệt độ một số nơi ở Giang Nam dự báo giảm xuống dưới 30°C.