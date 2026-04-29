VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
image

VIDEO: Khởi động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026

Uyển Nhi - Quỳnh Trâm

(NLĐO) - Sáng 29-4, tại Di tích lịch sử Dinh Độc Lập, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP HCM phát động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026.

Chương trình được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm, gồm: Dinh Độc Lập, Nhà truyền thống Thủ Dầu Một và Di tích lịch sử Nhà Má Tám Nhung (Bà Rịa - Vũng Tàu), cùng 5 điểm hưởng ứng gắn với các địa bàn khởi nghĩa trong Chiến dịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, 100% cơ sở Hội trên địa bàn TP HCM tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong thanh niên.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP HCM phát động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam TP HCM, cho biết hành trình nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tri ân các thế hệ đi trước; đồng thời phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần phát triển TP HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam TP HCM phát biểu tại buổi lễ

Trong khuôn khổ chương trình, Báo Người Lao Động trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc từ chương trình “Tự hào lá cờ Tổ quốc”, vận động đoàn viên, thanh niên treo cờ tại nơi ở, nơi làm việc, học tập, qua đó lan tỏa hình ảnh lá cờ thiêng liêng và bồi đắp tinh thần yêu nước.

Báo Người Lao Động trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc từ chương trình “Tự hào lá cờ Tổ quốc”

Tại buổi lễ, đoàn viên, thanh niên còn giao lưu với nhân chứng lịch sử Trương Mỹ Lệ, nguyên Quyền Bí thư Thành Đoàn Sài Gòn - Gia Định, qua đó hiểu rõ hơn về tinh thần đấu tranh, dấn thân của thế hệ trẻ trong những ngày tháng lịch sử năm 1975.

Giao lưu với nhân chứng lịch sử Trương Mỹ Lệ, nguyên Quyền Bí thư Thành Đoàn Sài Gòn - Gia Định

Dịp này, Ban tổ chức cũng trao 10 phần quà cho các gia đình chính sách tại phường Bến Thành.

img
img
img
img
img
img
img
img

Những hoạt động ý nghĩa tại chương trình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo