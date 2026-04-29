VIDEO: Khởi động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026

Chương trình được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm, gồm: Dinh Độc Lập, Nhà truyền thống Thủ Dầu Một và Di tích lịch sử Nhà Má Tám Nhung (Bà Rịa - Vũng Tàu), cùng 5 điểm hưởng ứng gắn với các địa bàn khởi nghĩa trong Chiến dịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, 100% cơ sở Hội trên địa bàn TP HCM tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong thanh niên.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP HCM phát động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam TP HCM, cho biết hành trình nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tri ân các thế hệ đi trước; đồng thời phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần phát triển TP HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trong khuôn khổ chương trình, Báo Người Lao Động trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc từ chương trình “Tự hào lá cờ Tổ quốc”, vận động đoàn viên, thanh niên treo cờ tại nơi ở, nơi làm việc, học tập, qua đó lan tỏa hình ảnh lá cờ thiêng liêng và bồi đắp tinh thần yêu nước.

Tại buổi lễ, đoàn viên, thanh niên còn giao lưu với nhân chứng lịch sử Trương Mỹ Lệ, nguyên Quyền Bí thư Thành Đoàn Sài Gòn - Gia Định, qua đó hiểu rõ hơn về tinh thần đấu tranh, dấn thân của thế hệ trẻ trong những ngày tháng lịch sử năm 1975.

Dịp này, Ban tổ chức cũng trao 10 phần quà cho các gia đình chính sách tại phường Bến Thành.