Đồng hành chương trình "Tháng ba biên giới", xây dựng "Đường cờ Tổ quốc"

Ngày 27-3, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng phối hợp với Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động cùng các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình "Tháng ba biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi", tại xã biên giới La Dêê, TP Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức trao 50 suất hỗ trợ học tập cho học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện công trình "Thắp sáng vùng biên", lắp đặt 10 trụ điện năng lượng mặt trời; thăm và tặng quà các gia đình có công, già làng, chốt dân quân thường trực xã La Dêê…

Khu vực xây dựng “Đường cờ Tổ quốc” tại xã La Dêê, TP Đà Nẵng từ số cờ do Báo Người Lao Động trao tặng

Đồng hành với chương trình, Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động đã trao 500 lá cờ Tổ quốc cho đại diện Ban Công tác quần chúng, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng để triển khai các công trình "Đường cờ Tổ quốc" dọc tuyến biên giới.