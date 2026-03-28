Báo Người Lao Động trao tặng tỉnh Gia Lai 5.000 lá cờ Tổ quốc

Sáng 28-3, trong khuôn khổ lễ công bố giải thưởng "Đô thị du lịch sạch ASEAN" cho Quy Nhơn, tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Báo Người Lao Động đã trao tặng 5.000 lá cờ từ chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai.

Tại buổi lễ, ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cho biết chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" tiền thân là chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", được triển khai từ ngày 1-6-2019. Đến nay, sau 7 năm thực hiện, chương trình với 3 hợp phần chính là "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", "Đường cờ Tổ quốc" và "Cờ Tổ quốc biên cương" đã trao trên 2 triệu lá cờ cho tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao tặng 5.000 lá cờ Tổ quốc cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai

Riêng tỉnh Gia Lai, chương trình đã trao tặng gần 70.000 lá cờ Tổ quốc. Trong đó, tỉnh Bình Định cũ được trao tặng hơn 50.000 lá cờ, tỉnh Gia Lai cũ hơn 19.000 lá cờ Tổ quốc.

Tại Quy Nhơn, ban tổ chức chương trình và chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ để xây dựng những tuyến đường cờ Tổ quốc, đặc biệt là trên đường Xuân Diệu.

"Chúng tôi rất vui khi mỗi lần có dịp công tác tại Quy Nhơn, đi ngang các tuyến đường, nhất là đường Xuân Diệu, thấy những lá cờ Tổ quốc tươi thắm tung bay. Cùng với những lá cờ đã được trao tặng Quy Nhơn, chúng tôi mong muốn góp phần hỗ trợ tinh thần để bà con ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc" - ông Tô Đình Tuân nhấn mạnh.

Theo ông Tô Đình Tuân, trong thời gian tới, Báo Người Lao Động mong muốn sẽ góp phần tham gia cùng địa phương xây dựng thêm một số đường cở Tổ quốc ở các tuyến đường trung tâm, những "địa chỉ đỏ".

Ngoài ra, Báo Người Lao Động sẵn sàng tham gia cùng Quy Nhơn làm mới các tuyến đường cờ để cờ Tổ quốc luôn tươi thắm, rực rỡ. Qua đó, góp phần khơi dậy, lan tỏa tình yêu Tổ quốc và đóng góp vào sự phát triển chung của Quy Nhơn cũng như của tỉnh Gia Lai.