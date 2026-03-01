VIDEO: Khởi động Tháng Thanh niên 2026 với nhiều hoạt động ý nghĩa tại Tây Ninh

Sáng 1-3, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Cần Đước, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh đã phát động Tháng Thanh niên năm 2026 với chủ đề “Đi để chia sẻ, đi để cống hiến, đi để rèn luyện và đi để trưởng thành”.

Tháng Thanh niên năm nay hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2026), gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các hoạt động trọng tâm gồm: tuyên truyền, giáo dục truyền thống; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường, các hoạt động an sinh xã hội... Tổng nguồn lực dự kiến huy động gần 1 tỉ đồng.

Nhấn mạnh tinh thần hành động, ông Trần Hải Phú - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh - kêu gọi mỗi cán bộ, đoàn viên phát huy trách nhiệm, chủ động đảm nhận việc khó, việc mới; đưa Tháng Thanh niên không dừng ở khẩu hiệu mà được cụ thể hóa bằng những công trình bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Trần Hải Phú - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh - nhận cờ lệnh, thực hiện nghi thức phất cờ khởi động Tháng Thanh niên 2026

Tại chương trình, Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động đã trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc cho Tỉnh đoàn Tây Ninh. Nhiều đơn vị đồng hành cũng trao tặng các công trình, phần quà an sinh xã hội: Công ty CP Dầu nhớt và Hóa chất Miền Nam hỗ trợ 500 phần quà trị giá 250 triệu đồng; Agribank trao công trình “Phòng tin học cho em” trị giá 200 triệu đồng, hỗ trợ 2 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 100 triệu đồng và 60 phần quà cho thiếu nhi khó khăn; Mobifone Tây Ninh trao công trình thanh niên trị giá 15 triệu đồng; Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trao 20 phần quà trị giá 10 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động trao 500 lá cờ Tổ quốc tặng Tỉnh đoàn Tây Ninh.

Bà Phan Thị Mỹ Dung - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh (ở giữa, hàng trên) - trao quà cho đoàn viên, thanh niên và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại lễ khởi động Tháng Thanh niên 2026 ở xã Tân Lân

Anh Nguyễn Minh Tâm - Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh - tặng 500 phần quà với tổng trị giá 250 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh cũng trao 600 lá cờ Tổ quốc cho 6 xã và 530 phần quà (mỗi phần trị giá 500.000 đồng) cho người dân, thanh niên, cán bộ cơ sở tham gia tổ chức Tháng Thanh niên và công tác bầu cử nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời thực hiện công trình “Tuyến đường cây thanh niên” và nhiều hoạt động an sinh xã hội.

Các lãnh đạo, đại biểu cùng đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026

Ngay sau lễ khởi động, các cán bộ lãnh đạo, đại biểu cùng đoàn viên, thanh niên đã tham gia trồng cây hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng địa phương xanh- sạch- đẹp.