Báo Người Lao Động trao 300 lá cờ Tổ quốc, tiếp sức ngư dân Quảng Trị vươn khơi

Đồn Biên phòng Nhật Lệ trao tặng Cờ Tổ quốc cho các tổ tàu thuyền của ngư dân phường Đồng Hới

Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đồn Biên phòng Nhật Lệ thuộc Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể phường Đồng Hới tổ chức chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân biên giới" năm 2026.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội, lực lượng Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân khu vực biên giới, nhất là mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 105 suất quà Tết cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo; tặng quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, các chủ tàu gặp nạn trên biển và các em học sinh trong chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng".

Những lá cờ Tổ quốc được trao tận tay ngư dân Quảng Trị, tiếp thêm niềm tin cho mỗi chuyến ra khơi bám biển

Ngư dân Quảng Trị treo cờ Tổ quốc trên tàu chuẩn bị cho chuyến biển đầu xuân.

Dịp này, Báo Người Lao Động cũng phối hợp với Đồn Biên phòng Nhật Lệ trao 300 lá cờ Tổ quốc trong khuôn khổ chương trình "Tự hào Cờ Tổ quốc", gửi tặng các tổ tàu thuyền của ngư dân phường Đồng Hới. Những lá cờ đỏ thắm sẽ theo chân ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần khẳng định chủ quyền, giữ gìn an ninh biên giới quốc gia trên biển.

Trung tá Cao Xuân Hoành - Chính trị viên Đồn Biên phòng Nhật Lệ - cho biết chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân biên giới" không chỉ mang đến niềm vui, sự sẻ chia thiết thực cho bà con vùng biển mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, đón Tết cổ truyền trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

"Đặc biệt, dịp này chương trình Tự hào Cờ Tổ quốc của Báo Người Lao Động đã gửi trao Cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân, đây là hoạt động ý nghĩa góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, thiết thực và sâu sắc. Mỗi lá cờ không chỉ là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc mà còn là điểm tựa tinh thần để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, cùng lực lượng biên phòng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên biển" - Trung tá Hoành nhấn mạnh.

Tính đến nay, chương trình "Tự hào Cờ Tổ quốc" do Báo Người Lao Động phát động đã trao tổng cộng 86.400 lá cờ Tổ quốc đến ngư dân, đồng bào và cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị (cũ) - nay là tỉnh Quảng Trị mới.



