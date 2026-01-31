Mang mùa xuân nghĩa tình đến người dân vùng biển Phước Hải, TPHCM

Ngày 31-1, tại xã Phước Hải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị tổ chức Chương trình "Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản" năm 2026, mang không khí Tết sớm ấm áp, nghĩa tình đến người dân vùng biển.

Chương trình được tổ chức nhằm thiết thực chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, ngư dân bám biển; đồng thời hưởng ứng phong trào "Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản" do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng, hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM thăm hỏi các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phước Hải

Ngay từ sáng sớm, không khí tại các điểm tổ chức chương trình đã trở nên rộn ràng với sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ biên phòng, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và người dân địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã viếng Đền thờ và Nhà tưởng niệm Nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại xã Đất Đỏ, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tiếp đó, nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người dân được triển khai thiết thực. Ban tổ chức tổ chức khám bệnh, khám mắt, cấp thuốc miễn phí, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu; trao quà cho 100 người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ban tổ chức còn gửi tặng 250 đòn bánh tét đến các gia đình khó khăn và cán bộ, chiến sĩ biên phòng đang làm nhiệm vụ trên địa bàn.

Hoạt động thăm hỏi nằm trong chuỗi các sự kiện trong Chương trình "Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản" năm 2026

Không gian văn hóa cộng đồng cũng được tạo dựng với các hoạt động thư pháp ngày Tết, sân chơi cho thanh thiếu nhi, giao lưu văn hóa - văn nghệ, góp phần mang lại không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân trước thềm năm mới.

Trong tối 31-1, BĐBP TPHCM tổ chức đêm nghệ thuật phục vụ người dân trên địa bàn. Tại chương trình này, đơn vị tổ chức sẽ phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm trao kinh phí sửa chữa 1 căn nhà cho 1 hộ dân khó khăn, hỗ trợ 2 phương tiện sinh kế cho 2 hộ dân; trao 200 phần quà cho gia đình chính sách, hộ khó khăn và hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt; 47 phần quà cho các em học sinh trong chương trình "Nâng bước em tới trường" và 30 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt.

Mang mùa xuân nghĩa tình đến người dân vùng biển Phước Hải

Dịp này, Báo Người Lao Động đã trao bảng tượng trưng tặng 500 lá cờ từ chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" cho đại diện Ban Tổ chức, để tiếp tục trao tận tay ngư dân đang ngày đêm bám biển. Những lá cờ đỏ sao vàng không chỉ là món quà tinh thần ý nghĩa mỗi dịp Tết đến xuân về, mà còn là biểu tượng của niềm tin, điểm tựa để ngư dân yên tâm vươn khơi, góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Một số hình ảnh về các hoạt động của chương trình "Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản":



