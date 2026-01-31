Mang mùa xuân nghĩa tình đến người dân vùng biển Phước Hải, TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Mang mùa xuân nghĩa tình đến người dân vùng biển Phước Hải, TPHCM

Ngọc Giang

(NLĐO) – Mùa xuân đã về sớm với ngư dân vùng biển khi lực lượng biên phòng cùng các đơn vị đồng hành mang yêu thương, sẻ chia đến từng gia đình khó khăn

Ngày 31-1, tại xã Phước Hải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị tổ chức Chương trình "Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản" năm 2026, mang không khí Tết sớm ấm áp, nghĩa tình đến người dân vùng biển.

Chương trình được tổ chức nhằm thiết thực chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, ngư dân bám biển; đồng thời hưởng ứng phong trào "Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản" do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng, hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

- Ảnh 1.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM thăm hỏi các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phước Hải

Ngay từ sáng sớm, không khí tại các điểm tổ chức chương trình đã trở nên rộn ràng với sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ biên phòng, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và người dân địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã viếng Đền thờ và Nhà tưởng niệm Nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại xã Đất Đỏ, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tiếp đó, nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người dân được triển khai thiết thực. Ban tổ chức tổ chức khám bệnh, khám mắt, cấp thuốc miễn phí, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu; trao quà cho 100 người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ban tổ chức còn gửi tặng 250 đòn bánh tét đến các gia đình khó khăn và cán bộ, chiến sĩ biên phòng đang làm nhiệm vụ trên địa bàn.

- Ảnh 2.

Hoạt động thăm hỏi nằm trong chuỗi các sự kiện trong Chương trình "Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản" năm 2026

Không gian văn hóa cộng đồng cũng được tạo dựng với các hoạt động thư pháp ngày Tết, sân chơi cho thanh thiếu nhi, giao lưu văn hóa - văn nghệ, góp phần mang lại không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân trước thềm năm mới.

Trong tối 31-1, BĐBP TPHCM tổ chức đêm nghệ thuật phục vụ người dân trên địa bàn. Tại chương trình này, đơn vị tổ chức sẽ phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm trao kinh phí sửa chữa 1 căn nhà cho 1 hộ dân khó khăn, hỗ trợ 2 phương tiện sinh kế cho 2 hộ dân; trao 200 phần quà cho gia đình chính sách, hộ khó khăn và hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt; 47 phần quà cho các em học sinh trong chương trình "Nâng bước em tới trường" và 30 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Mang mùa xuân nghĩa tình đến người dân vùng biển Phước Hải

Dịp này, Báo Người Lao Động đã trao bảng tượng trưng tặng 500 lá cờ từ chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" cho đại diện Ban Tổ chức, để tiếp tục trao tận tay ngư dân đang ngày đêm bám biển. Những lá cờ đỏ sao vàng không chỉ là món quà tinh thần ý nghĩa mỗi dịp Tết đến xuân về, mà còn là biểu tượng của niềm tin, điểm tựa để ngư dân yên tâm vươn khơi, góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Một số hình ảnh về các hoạt động của chương trình "Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản":

- Ảnh 6.

- Ảnh 7.

- Ảnh 8.

- Ảnh 9.


Tin liên quan

Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản

Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản

(NLĐO) - Những phần quà ý nghĩa là động lực giúp bà con tiếp tục cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng vững vàng trên tuyến đầu Tổ quốc.

"Xuân biên phòng ấm lòng dân bản" tại Thừa Thiên - Huế

(NLĐO) - Chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản" là chuỗi các hoạt động mở đầu, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc tại khu vực biên giới cả nước vui Xuân, đón Tết của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP.

Lan tỏa "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản" ở TP HCM

(NLĐO) - "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản" là hoạt động chăm lo thiết thực, góp phần giúp người dân trên địa bàn bộ đội biên phòng quản lý, đóng quân đón Tết Nguyên đán đầm ấm, đủ đầy

hoàn cảnh khó khăn chính quyền địa phương Bộ đội biên phòng cờ Tổ quốc tự hào cờ tổ quốc xã Phước Hải Xuân biên phòng ấm lòng dân bản Ban chỉ huy BĐBP
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo