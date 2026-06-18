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VIDEO: Lái xe nâng giật sập mặt tiền, bứng gọn máy ATM của ngân hàng tại Anh

Thu Hương -

(NLĐO) - Nhóm trộm đánh cắp một xe nâng chuyên dụng rồi dùng nó giật phăng máy ATM của ngân hàng Nationwide tại hạt Cambridgeshire - Anh trong đêm.

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Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 16-6 (giờ địa phương), một vụ cướp táo tợn đã xảy ra tại chi nhánh ngân hàng Nationwide trên phố High, thị trấn Ramsey, hạt Cambridgeshire - Anh. Nhóm tội phạm sử dụng một chiếc xe nâng chuyên dụng trộm được trước đó để phá hủy mặt tiền tòa nhà, bứng hoàn toàn máy ATM ra khỏi vị trí.

Hình ảnh từ camera giám sát (CCTV) cho thấy sau khi giật sập máy ATM, các nghi phạm lập tức chất nó lên một chiếc xe tải chờ sẵn và phóng đi. 

Tổng cộng có 3 phương tiện tham gia vào vụ đột kích chớp nhoáng này.

Cảnh sát hạt Cambridgeshire đang khẩn trương truy xét và kêu gọi người dân hỗ trợ. 

Người phát ngôn của lực lượng cảnh sát cho biết: "Cảnh sát nhận được cuộc gọi lúc 3 giờ 17 phút báo cáo về việc một chiếc xe nâng bị mất cắp cùng hai phương tiện khác được dùng để di dời máy ATM ở phía trước tòa nhà Nationwide Building Society. Các sĩ quan rất mong nhận được thông tin từ bất kỳ ai chứng kiến sự việc, nhìn thấy các phương tiện hoặc hoạt động khả nghi, hoặc có dữ liệu từ camera hành trình, chuông cửa thông minh để hỗ trợ điều tra".

Hiện cơ quan chức năng chưa công bố số tiền bị mất cũng như các nghi phạm tiềm năng.

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