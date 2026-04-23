Quốc tế

Rơi máy bay chở đầy tiền mặt giữa biên giới 3 nước, nổ ra hàng loạt vụ cướp

Xuân Mai

(NLĐO) - Vụ rơi máy bay chở hàng triệu USD tiền mặt gần biên giới Brazil, Paraguay và Argentina dẫn đến hàng loạt cuộc đột kích và cướp bóc trong tuần này.

Chiếc máy bay gặp nạn chở theo khoảng 5 triệu USD thuộc sở hữu của công ty an ninh Prosegur (Paraguay). Theo tờ Ultima Hora, hiện tại 1,3 triệu USD và 4 triệu real Brazil (tương đương 806.000 USD) vẫn mất tích sau vụ rơi máy bay.

Người dân địa phương bị cáo buộc bỏ tiền vào túi. Ảnh: NEWSX

Vụ tai nạn kinh hoàng đã khiến phi công thiệt mạng và nhiều người khác bị thương vào cuối tuần trước. Phi công, được xác định danh tính là Fernando Noldin, đã báo cáo về sự cố động cơ ngay sau khi cất cánh và cố gắng quay lại.

Các lực lượng khẩn cấp đã nhanh chóng đến hiện trường để giúp đỡ những người sống sót. Theo lời các nhân chứng, tiền mặt "nằm rải rác trên mặt đất" và nhiều người dân địa phương nhanh chóng đến hiện trường để lấy tiền. 

Cảnh sát cho biết khoảng 50 người đã tham gia vào vụ tranh giành. 

Những túi tiền được thu hồi từ vụ rơi máy bay. Ảnh: Newsflash

Tờ báo dẫn lời các quan chức cho biết dù cảnh sát quốc gia Paraguay không tìm thấy bất kỳ khoản tiền nào trong 5 ngôi nhà mà họ khám xét hôm 21-4, họ đã thu thập được những thông tin cho thấy sự liên can của một số người dân địa phương với phần tiền mặt mất tích.

Hiện chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện. 

Các nhà chức trách cảnh báo những băng nhóm giả danh cảnh sát cũng đang nhắm mục tiêu vào các ngôi nhà trong khu vực, cố gắng chiếm đoạt một phần tiền mặt.

Theo tờ Ultima Hora, sáng 21-4, 4 người đàn ông có vũ trang và đeo mặt nạ đã xông vào một ngôi nhà ở đô thị Minga Guazu thuộc tỉnh Alto Parana phía Nam Paraguay, khu vực biên giới, yêu cầu giao nộp số tiền từ vụ rơi máy bay. Tuy nhiên, nhóm người này đã phải rời đi tay trắng.

Chiếc máy bay rơi ở Minga Guazu - Paraguay. Ảnh: NEWSX

Nguyên nhân vụ tai nạn máy bay vẫn đang được điều tra. Công ty an ninh Prosegur xác nhận một phần tiền đã bị mất và cho biết đang hợp tác với các nhà điều tra.

Một vụ việc tương tự cũng từng xảy ra tại Bolivia vào tháng 2, khi những tờ tiền nội tệ trị giá lên tới 62 triệu USD đã "rơi từ trên trời xuống" trong một vụ tai nạn máy bay thảm khốc tại thành phố lớn thứ hai của quốc gia này.

Vụ rơi máy bay chở hàng quân sự đó đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và hơn 37 người bị thương.

