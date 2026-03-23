VIDEO: Lời kể của người đàn ông suýt mất mạng vì uống 10 ly cà phê mỗi ngày

Ngày 23-3, phóng viên Báo Người Lao Động đã đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long ở TP Cần Thơ để tìm hiểu về bệnh án của nam bệnh nhân suýt mất mạng vì thói quen uống khoảng 10 ly cà phê mỗi ngày.

Theo bệnh viện, trước đó, nam bệnh nhân N.N.T. (53 tuổi; ngụ TP Cần Thơ) được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sau khi xuất hiện mệt và đau ngực khi đang sinh hoạt. Người nhà thông tin trước nhập viện khoảng 15 phút, bệnh nhân đột ngột mệt nhiều, sau đó ngã và mất ý thức.

Nam bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch

Khai thác bệnh sử ghi nhận bệnh nhân có thói quen hút thuốc lá khoảng 10 - 12 điếu mỗi ngày, sử dụng cà phê với tần suất cao (khoảng 10 ly/ngày), rối loạn mỡ máu và thường xuyên làm việc muộn đến khoảng 23 giờ.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp xác định bệnh nhân ngừng tuần hoàn và lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu ngưng tim. Trong quá trình cấp cứu, bệnh nhân được sốc điện 20 lần. Sau gần 45 phút nỗ lực liên tục của ê-kíp, tim của bệnh nhân đập trở lại.

Bệnh viện tiếp tục kích hoạt quy trình cấp cứu nhằm rút ngắn thời gian xử trí và nhanh chóng đưa bệnh nhân đến can thiệp chuyên sâu. Thời gian tái thông mạch vành được ghi nhận trong vòng 120 phút kể từ khi nhập viện, góp phần quan trọng trong bảo tồn cơ tim và cải thiện tiên lượng.

Sau can thiệp, bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực với thở máy, thuốc trợ tim, hạ thân nhiệt chỉ huy để bảo vệ não và các biện pháp chuyên sâu khác.

Sau khi phục hồi sức khỏe, nam bệnh nhân cho biết lý do uống 10 ly cà phê mỗi ngày là để tinh thần minh mẫn. Tuy nhiên, sau lần cấp cứu này và được các bác sĩ tư vấn, ông đã hạn chế uống cà phê.

Ông cũng nhắn nhủ mọi người nếu chưa có bệnh cần hạn chế ăn nhậu, uống cà phê, hút thuốc ít lại. Nếu có triệu chứng bệnh thì nên đến ngay bệnh viện, đừng chủ quan vì sức khỏe là trên hết.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Văn Phẩm, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, cho biết nhồi máu cơ tim cấp có thể xảy ra đột ngột và diễn tiến rất nhanh, đặc biệt ở người có yếu tố nguy cơ như hút thuốc, rối loạn mỡ máu, căng thẳng, thức khuya kéo dài, sử dụng chất kích thích hoặc có bệnh nền tim mạch.

Việc nhận biết sớm các dấu hiệu như đau ngực, mệt bất thường, khó thở và đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng can thiệp tim mạch trong "thời gian vàng" là yếu tố quyết định tiên lượng.

Cũng theo bác sĩ Đỗ Văn Phẩm, thay đổi lối sống, hạn chế thuốc lá, kiểm soát và điều trị các yếu tố nguy cơ, đồng thời tầm soát tim mạch định kỳ đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa biến cố tim mạch nguy hiểm.