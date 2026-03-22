Sức khỏe

Người đàn ông ở Cần Thơ suýt mất mạng vì thói quen uống 10 ly cà phê mỗi ngày

Tin - ảnh: Tâm Quân - Hoàng Xuân

(NLĐO) - Sau can thiệp, nam bệnh nhân ở Cần Thơ được điều trị hồi sức tích cực với thở máy, thuốc trợ tim, hạ thân nhiệt…

Chiều 22-3, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long ở TP Cần Thơ cho biết vừa cứu sống một bệnh nhân ngừng tim do nhồi máu cơ tim cấp.

Người đàn ông ở Cần Thơ suýt trả giá đắt vì thói quen uống 10 ly cà phê mỗi ngày - Ảnh 1.

Nam bệnh nhân đã hồi phục sau khi được bệnh viên can thiệp về tim

Trước đó, nam bệnh nhân N.N.T. (53 tuổi; ngụ TP Cần Thơ) được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sau khi xuất hiện mệt và đau ngực khi đang sinh hoạt. Theo người nhà, trước nhập viện khoảng 15 phút, bệnh nhân đột ngột mệt nhiều, sau đó ngã và mất ý thức.

Khai thác bệnh sử ghi nhận bệnh nhân có thói quen hút thuốc lá khoảng 10 - 12 điếu mỗi ngày, sử dụng cà phê với tần suất cao (khoảng 10 ly/ngày), rối loạn mỡ máu và thường xuyên làm việc muộn đến khoảng 23 giờ.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp xác định bệnh nhân ngừng tuần hoàn và lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu ngưng tim. Trong quá trình cấp cứu, bệnh nhân được sốc điện 20 lần. Sau gần 45 phút nỗ lực liên tục của ê-kíp, tim của bệnh nhân đập trở lại.

Bệnh viện tiếp tục kích hoạt quy trình cấp cứu nhằm rút ngắn thời gian xử trí và nhanh chóng đưa bệnh nhân đến can thiệp chuyên sâu. Thời gian tái thông mạch vành được ghi nhận trong vòng 120 phút kể từ khi nhập viện, góp phần quan trọng trong bảo tồn cơ tim và cải thiện tiên lượng.

Sau can thiệp, bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực với thở máy, thuốc trợ tim, hạ thân nhiệt chỉ huy để bảo vệ não và các biện pháp chuyên sâu khác.


