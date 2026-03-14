VIDEO: Mỹ công bố "đòn tấn công chính xác quy mô lớn" nhằm vào đảo Kharg của Iran

Trên mạng xã hội X, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 14-3 thông báo: "Cuộc tấn công đã phá hủy các cơ sở lưu trữ thủy lôi hải quân, các hầm chứa tên lửa và nhiều địa điểm quân sự khác. Lực lượng Mỹ đã đánh trúng hơn 90 mục tiêu quân sự trên đảo Kharg trong khi vẫn bảo toàn hạ tầng dầu mỏ".

Trước đó, hôm 13-3, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: "Vừa rồi, theo chỉ đạo của tôi, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đã tiến hành một trong những cuộc oanh tạc mạnh mẽ nhất trong lịch sử Trung Đông và phá hủy hoàn toàn mọi mục tiêu quân sự tại 'viên ngọc quý' của Iran, đảo Kharg".

Theo kênh Fox News, đảo Kharg nằm cách tỉnh Bushehr ở Tây Nam Iran hơn 56,3 km. Diện tích của đảo tương đương công viên Central Park ở New York - Mỹ nhưng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế Iran.

Đảo Kharg có công suất xuất khẩu khoảng 7 triệu thùng dầu mỗi ngày. Khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran đi qua hòn đảo này. Phần lớn dầu xuất khẩu từ Kharg được vận chuyển tới Trung Quốc và Ấn Độ.

