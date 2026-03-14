VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Quốc tế
image

VIDEO: Mỹ công bố "đòn tấn công chính xác quy mô lớn" nhằm vào đảo Kharg của Iran

Thu Hương -

(NLĐO) - Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố video lực lượng Mỹ tiến hành một cuộc không kích chính xác quy mô lớn nhằm vào đảo Kharg của Iran.

Video liên quan

Mỹ tuyên bố tấn công hơn 90 mục tiêu quân sự trên đảo Kharg, Iran cảnh báo cứng rắn

Đại sứ quán Mỹ tại Iraq "trúng tên lửa", tàu chở dầu Mỹ cháy gần Hormuz?

Trên mạng xã hội X, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 14-3 thông báo: "Cuộc tấn công đã phá hủy các cơ sở lưu trữ thủy lôi hải quân, các hầm chứa tên lửa và nhiều địa điểm quân sự khác. Lực lượng Mỹ đã đánh trúng hơn 90 mục tiêu quân sự trên đảo Kharg trong khi vẫn bảo toàn hạ tầng dầu mỏ".

Trước đó, hôm 13-3, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: "Vừa rồi, theo chỉ đạo của tôi, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đã tiến hành một trong những cuộc oanh tạc mạnh mẽ nhất trong lịch sử Trung Đông và phá hủy hoàn toàn mọi mục tiêu quân sự tại 'viên ngọc quý' của Iran, đảo Kharg".

Theo kênh Fox News, đảo Kharg nằm cách tỉnh Bushehr ở Tây Nam Iran hơn 56,3 km. Diện tích của đảo tương đương công viên Central Park ở New York - Mỹ nhưng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế Iran.

Đảo Kharg có công suất xuất khẩu khoảng 7 triệu thùng dầu mỗi ngày. Khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran đi qua hòn đảo này. Phần lớn dầu xuất khẩu từ Kharg được vận chuyển tới Trung Quốc và Ấn Độ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo