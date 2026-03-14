Quốc tế

Mỹ tuyên bố tấn công hơn 90 mục tiêu quân sự trên đảo Kharg, Iran cảnh báo cứng rắn

Tường Như

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump tuyên bố các lực lượng Mỹ đã xóa sổ hoàn toàn mọi mục tiêu quân sự trên đảo Kharg của Iran.

Iran ngày 14-3 cho biết thiệt hại trên đảo Kharg "không nghiêm trọng" và khẳng định hoạt động dầu khí vẫn diễn ra bình thường sau vụ tấn công của Mỹ.

Ông Ehsan Jahaniyan, Phó Tỉnh trưởng Bushehr, khẳng định hoạt động của các công ty dầu khí, cũng như xuất nhập khẩu tại cảng này vẫn đang diễn ra bình thường.

Theo truyền thông nhà nước Iran, các cuộc tấn công của Mỹ không gây thiệt hại cơ sở hạ tầng dầu mỏ, không làm quân nhân hay nhân viên nào làm việc trên đảo thương vong.

Dù vậy, Tehran cũng đưa ra cảnh báo cứng rắn. Lực lượng vũ trang Iran tuyên bố nếu cơ sở năng lượng của nước này bị tấn công, toàn bộ hạ tầng dầu khí trong khu vực liên quan đến Mỹ và các đồng minh sẽ trở thành mục tiêu.

"Nếu điều đó xảy ra, tất cả các cơ sở dầu khí trong khu vực nơi Mỹ và đồng minh có lợi ích sẽ bị thiêu rụi" - một tuyên bố của Iran nêu rõ.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo lực lượng Mỹ đã thực hiện cuộc tấn công chính xác quy mô lớn nhằm vào hơn 90 mục tiêu quân sự của Iran trên đảo Kharg. CENTCOM khẳng định không nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran.

Theo CENTCOM, các mục tiêu bị phá hủy gồm kho chứa thủy lôi hải quân, hầm chứa tên lửa và nhiều cơ sở quân sự khác trên đảo. Cuộc không kích diễn ra vào tối 13-3 (giờ địa phương).

NBC cho biết Tổng thống Donald Trump sau đó tuyên bố trên mạng xã hội rằng các lực lượng Mỹ đã xóa sổ hoàn toàn mọi mục tiêu quân sự trên đảo Kharg – nơi được xem là trái tim của hệ thống xuất khẩu dầu của Iran.

Mỹ tuyên bố đánh hơn 90 mục tiêu quân sự trên đảo Kharg, Iran dọa tấn công hạ tầng dầu khí khu vực - Ảnh 1.

Đảo Kharg – trung tâm xuất khẩu khoảng 90% dầu thô của Iran – vừa trở thành mục tiêu không kích của Mỹ. Ảnh: AP

Dù vậy, Washington khẳng định hạ tầng dầu mỏ trên đảo không bị tấn công. Ông Donald Trump cảnh báo nếu Iran tiếp tục gây cản trở tàu thuyền tại eo biển Hormuz, Mỹ có thể thay đổi quyết định này.

Các dữ liệu theo dõi tàu chở dầu cho thầy Iran vẫn đang xuất khẩu từ 1,1 đến 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày, phần lớn được vận chuyển sang Trung Quốc – quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới.

Giới phân tích cho rằng đảo Kharg đóng vai trò then chốt đối với nền kinh tế Iran. Trong năm 2025, nước này thu về khoảng 53 tỉ USD từ xuất khẩu dầu, tương đương khoảng 11% GDP.

Việc Mỹ tấn công các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg nhưng tránh đánh vào hạ tầng dầu mỏ được cho là nhằm gây sức ép quân sự mà không làm gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.

Tuy nhiên, với những lời đe dọa trả đũa từ Iran và nguy cơ xung đột lan rộng ra các quốc gia vùng Vịnh, thị trường năng lượng thế giới được dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới.

Theo Middle East Online, trong bối cảnh chiến sự bước sang tuần thứ ba, Iran cho biết sẽ tăng cường sử dụng các loại vũ khí có sức công phá lớn hơn, đặc biệt là tên lửa đạn đạo.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết Iran đã phóng 9 tên lửa đạn đạo và 33 máy bay không người lái (UAV) về phía nước này trong ngày 14-3. Tính từ khi xung đột bùng phát, Iran đã phóng gần 300 tên lửa đạn đạo cùng hơn 1.600 UAV.

Trong khi đó, Mỹ cho biết hải quân của họ sắp triển khai nhiệm vụ hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz nhằm đảm bảo tuyến vận tải năng lượng quan trọng này không bị gián đoạn.

Căng thẳng tại khu vực Trung Đông đã bắt đầu ảnh hưởng đến hoạt động dầu khí. Một số hoạt động bốc dỡ dầu tại cảng Fujairah của UAE – trung tâm trung chuyển nhiên liệu lớn trong khu vực – đã tạm dừng sau khi xảy ra một vụ cháy do mảnh vỡ từ vụ đánh chặn UAV rơi xuống.

(NLĐO) - Một quả tên lửa được cho là đã đánh trúng bãi đáp trực thăng bên trong khuôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad – Iraq ngày 14-3

