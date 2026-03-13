VIDEO
VIDEO: Tên lửa Iran “né” tên lửa đánh chặn Patriot; Mỹ thiêu rụi nhiều máy bay Iran

Thanh Long -

(NLĐO) - Video do thủy thủ Trung Quốc ghi lại cho thấy tổ hợp Patriot tại UAE khai hỏa nhiều tên lửa để chặn đòn tập kích của Iran nhưng vẫn để lọt mục tiêu.

