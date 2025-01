VIDEO: Ngày đầu áp dụng Nghị định 168, CSGT xử phạt trên 1 tỉ đồng

Trong ngày đầu tiên của năm 2025, cùng với cả nước, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Tiền Giang bắt đầu triển khai thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ theo Nghị định 168 ngày 26-12-2024 của Chính phủ.

CSGT ở Tiền Giang triển khai thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ theo Nghị định 168 ngày 26-12-2024 của Chính phủ

Nghị định 168 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Nghị định này sẽ thay thế cho Nghị định 100 ngày 30-12-2029 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123 ngày 28-12-2021).

Kiểm tra nồng độ cồn

CSGT kiểm tra tốc độ đối với người điều triển xe máy

Đáng chú ý, Nghị định 168 quy định việc tăng mạnh mức xử phạt hành chính đối với nhiều lỗi vi phạm Luật Giao thông đường bộ là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, như: Vượt đèn đỏ với người điều khiển ô tô sẽ bị xử phạt từ 18 - 20 triệu đồng (tăng gần 4 lần so với Nghị định 100); đi ngược chiều với người điều khiển xe máy sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng (tăng hơn 3 lần so với Nghị định 100); hoặc mở cửa xe, để cửa xe mở không đảm bảo an toàn với người điều khiển ô tô gây tai nạn giao thông sẽ bị xử phạt từ 20-22 triệu đồng (tăng 36 đến 50 lần so với Nghị định 100).

Trong ngày đầu áp dụng Nghị định 168, lực lượng CSGT các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã phát hiện, lập biên bản xử lý 248 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 1 tỉ đồng.

Các lỗi vi phạm bị lực lượng chức năng xử lý chủ yếu như: Chạy quá tốc độ (92 trường hợp), vi phạm nồng độ cồn (49 trường hợp), không chấp hành tín hiệu đèn giao thông (6 trường hợp), đi sai làn đường (21 trường hợp)...

Theo Công an tỉnh Tiền Giang, thời gian tới, cùng với việc tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông.

Tuy nhiên, để nghị định thực sự phát huy hiệu quả, Công an tỉnh Tiền Giang cho rằng cần có sự chung tay, góp sức của toàn xã hội. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác chấp hành luật lệ giao thông, góp phần xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh.