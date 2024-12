CSGT ngăn cô gái trẻ buồn chuyện tình cảm định nhảy cầu tự tử

Chiều 31-12, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết trong sáng cùng ngày, Tổ tuần tra của đơn vị trong khi đang tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 45 đã kịp thời ngăn cản 1 cô gái trẻ có ý định nhảy cầu tự tử.

Khu vực cầu Vạn Hà, nơi lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa kịp thời khuyên ngăn cô gái trẻ có ý định nhảy cầu tự tử

Theo đó, vào khoảng 6 giờ 15 phút ngày 31-12, trong khi đang tuần tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông, khi đến khu vực cầu Vạn Hà (thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa), Tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một người phụ nữ đang bám lan can cầu và có ý định nhảy xuống sông để tự tử.

Sau khoảng 30 phút kiên trì thuyết phục, Tổ công tác đã can ngăn được người phụ nữ từ bỏ ý định tự tử và đưa về Công an thị trấn Thiệu Hóa để tiếp tục khuyên giải.

Tại cơ quan công an, người phụ nữ cho biết tên là L.K.H. (SN 1997, quê huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa). Cô gái này nói do có xích mích trong tình cảm nên đã đến khu vực cầu Vạn Hà có ý định nhảy cầu tự tử.

Sau khi nhận được động viên, chị H. dần ổn định tâm lý. Đến 9 giờ sáng cùng ngày, gia đình đã đến Công an thị trấn Thiệu Hóa đón chị H. về nhà.