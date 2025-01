Cục CSGT nói về việc đề xuất, thí điểm bỏ đếm giây đèn đỏ?

Sáng 1-1-2025, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết lực lượng CSGT toàn quốc đã triển khai các quy định tại Nghị định 168/2024.



Phương tiện giao thông vượt đèn đỏ. Ảnh minh hoạ

Liên quan đến một số ý kiến băn khoăn về việc xuất hiện thông tin sẽ "bỏ đếm giây đèn tín hiệu", đại diện Cục CSGT cho biết đây là đề xuất và thí điểm diện hẹp, ở một vài nút giao tại TP HCM. Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, quy định rõ đèn giao thông có 3 màu vàng, xanh, đỏ. Cùng với đó, luật cũng quy định đèn tín hiệu vẫn có loại có đồng hồ đếm giây.

Nói về băn khoăn đèn tín hiệu có thể gặp trục trặc, đại diện Cục CSGT lý giải tại các nút giao thông hiện nay, đại đa số đều được trang bị hệ thống camera giám sát, người dân khi gặp trường hợp bị lập biên bản xử phạt chưa thỏa đáng, có quyền khiếu nại theo quy định, thậm chí khởi kiện ra tòa án hành chính.

"Khi nhận được khiếu nại, lực lượng CSGT chắc chắn sẽ có sự đối chiếu, xem xét các yếu tố liên quan"- đại diện Cục CSGT nêu rõ.

Còn việc xử lý khi gặp pha đèn vàng, đại diện Cục CSGT cho hay tài xế phải dừng trước vạch khi đèn chuyển tới pha màu vàng. Nếu đã đi qua vạch dừng vẫn được phép đi tiếp.

Mức tăng đối với ôtô vi phạm

Đại diện Cục CSGT cũng khẳng định trường hợp lái xe không chấp hành tín hiệu đèn để nhường đường cho xe ưu tiên, xe cấp cứu… sẽ không bị xử phạt. Do Luật xử lý vi phạm hành chính quy định không xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết.

Bộ luật này cũng nêu rõ tình thế cấp thiết là tình thế của cá nhân, tổ chức vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe dọa lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa.

Mức tăng của phương tiện môtô vi phạm

Nghị định 168/2024 có hiệu lực từ 1-1-2025 quy định mức xử phạt nhiều lỗi vi phạm giao thông tăng gấp hàng chục lần. Theo đó, Nghị định 168 sẽ xử lý nghiêm khắc những hành vi là nguyên nhân gây tai nạn giao thông, thể hiện ý thức coi thường pháp luật khi tham gia giao thông với việc nâng mức phạt tiền rất cao như người điều khiển ôtô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông mức phạt tiền được nâng từ 4 - 6 triệu đồng lên 18 - 20 triệu đồng.

Hành vi vận chuyển hàng trên xe không chằng buộc chắc chắn; cản trở, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thực thi công vụ; không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của người điều khiển giao thông... sẽ có mức phạt cao gấp 3 - 30 lần so với hiện hành. Hành vi mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn gây tai nạn giao thông mức phạt tăng rất mạnh đến 36 - 50 lần. Đối với người điều khiển môtô, xe gắn máy vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, mức xử phạt cũng tăng so với hiện hành.