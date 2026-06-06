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Sức khỏe

Nhiều ca đại phẫu thuật thực hiện thành công ở Phú Quốc

Tin - ảnh: Dung Hoàng

(NLĐO) - Đây là một minh chứng rõ nét cho thấy hiệu quả của việc chuyển giao công nghệ, thắt chặt mạng lưới cấp cứu ngoại khoa tại đảo Phú Quốc

Ngày 6-6, Trung tâm Y tế đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang cho biết đã phối hợp cùng các chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM liên tiếp thực hiện thành công các ca đại phẫu chấn thương chỉnh hình và cột sống cực kỳ phức tạp ngay tại địa phương.

Nhiều ca đại phẫu thuật thực hiện thành công ở Phú Quốc - Ảnh 1.
Nhiều ca đại phẫu thuật thực hiện thành công ở Phú Quốc - Ảnh 2.

Các ca đại phẫu mở kết hợp xương bằng đinh chuyên dụng đã thành công tốt đẹp

Bệnh nhân của ca đại phẫu đầu tiên là anh Trần Thành Đ. (19 tuổi), bị tai nạn giao thông dẫn đến gãy kín 1/3 trên kèm gãy mấu chuyển bé xương đùi phải rất nặng.

Ê-kíp chuyên gia từ Bệnh viện Chợ Rẫy đã bay thẳng ra đảo Phú Quốc, sử dụng máy C-arm và đinh chuyên dụng để cố định thành công xương đùi cho người bệnh ngay trong "thời điểm vàng".

Ca đại phẫu mở kết hợp xương bằng đinh chuyên dụng đã thành công tốt đẹp. Ổ gãy được nắn chỉnh hoàn hảo về mặt giải phẫu và cố định vững chắc.

Nhờ ca mổ thực hiện ngay tại địa phương vào ngày thứ 5 sau chấn thương – thời điểm vàng để đạt hiệu quả thẩm mỹ và phục hồi tốt nhất - bệnh nhân không chỉ bảo toàn được chức năng vận động, tránh nguy cơ tàn tật và lệch xương, mà quan trọng nhất là tiết kiệm được tối đa chi phí.

Ngoài ca phẫu thuật nêu trên, quy trình hội chẩn liên tuyến cũng kịp thời được kích hoạt để cứu sống 2 bệnh nhân bị gãy nát đốt sống thắt lưng rất nặng do tai nạn.

Đó là anh Đỗ Văn T. (19 tuổi, bị ngã giàn giáo) và ông Vy Văn T. (49 tuổi, bị ngã từ mái nhà).

Cả 2 đều bị tổn thương đốt sống L2 nghiêm trọng, mảnh vỡ chèn ép tủy gây nguy cơ tàn phế cao.

Các bác sĩ đã nhanh chóng phẫu thuật giải ép và cố định cột sống thành công cho cả 2 trường hợp.

Nhiều ca đại phẫu thuật thực hiện thành công ở Phú Quốc - Ảnh 3.

Một trong 3 bệnh nhân đã bình phục sau ca phẫu thuật

Việc đưa ra chỉ định và thực hiện phẫu thuật sớm ngay tại Phú Quốc không chỉ giúp người bệnh tận dụng được "thời gian vàng" để phục hồi và tránh nguy cơ tàn tật, mà quan trọng nhất là giúp loại bỏ rủi ro khi di chuyển xa và tiết kiệm tối đa chi phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Đây là một minh chứng rõ nét cho thấy hiệu quả của việc chuyển giao công nghệ, thắt chặt mạng lưới cấp cứu ngoại khoa tại vùng biển đảo xa xôi.

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Bệnh viện Chợ Rẫy ca phẫu thuật đảo Phú Quốc tỉnh an giang
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