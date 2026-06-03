Phú Quốc cưỡng chế khu du lịch mà Báo Người Lao Động từng phản ánh

Liên quan đến các sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực đất đai và trật tự xây dựng tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), chính quyền địa phương đang thể hiện tinh thần kiên quyết, "không có vùng cấm" trong việc xử lý và trả lại hiện trạng ban đầu cho các khu vực bị xâm phạm.

Lực lượng chức năng ở đặc khu Phú Quốc thực hiện cưỡng chế tại dự án The Paek

Lực lượng chức năng triển khai quyết định cưỡng chế tại dự án The Peak

Sáng 3-6, dự án du lịch có tên thương mại là "The Peak" (vườn sinh thái) tại Phú Quốc đã chính thức bị áp dụng các biện pháp mạnh sau thời gian dài vi phạm.

Dự án này nằm trên địa bàn khu phố 1 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc. Trước đó, cơ quan chức năng đã phát hiện và lập biên bản hàng loạt sai phạm quy mô lớn tại đây.

Cụ thể, chủ dự án đã có hành vi tự ý chuyển đổi hàng ngàn mét vuông đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp, làm biến dạng địa hình, thay đổi độ dốc bề mặt thửa đất.

Nghiêm trọng hơn, dự án còn ngang nhiên xây dựng công trình trái phép và lấn chiếm hàng trăm mét vuông đất do UBND đặc khu và Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý.

Dù đã bị xử phạt vi phạm hành chính, nhưng các sai phạm vẫn chưa được khắc phục triệt để. Trước thực trạng trên, sau nhiều lần tuyên tuyền và vận động, UBND đặc khu Phú Quốc đã ra thông báo chính thức về việc tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

Trước biện pháp cứng rắn từ chính quyền, vào ngày 28-5, chủ đầu tư dự án The Peak đã chủ động tháo dỡ các công trình vi phạm nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành nên buộc chính quyền địa phương tiến hành cưỡng chế.

Với tinh thần kiên quyết, "nhìn thẳng vào sự thật, xử lý tận gốc sai phạm", lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế phá dỡ toàn bộ các công trình kiến trúc vi phạm, san gạt lại mặt bằng, khôi phục hoàn toàn tình trạng ban đầu của đất.

Ngày 28-5, chủ đầu tư dự án The Peak đã chủ động tháo dỡ các công trình vi phạm nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành nên buộc chính quyền địa phương tiến hành cưỡng chế.

Chính quyền địa phương khẳng định mọi hành vi thách thức dư luận, coi thường phép nước đều sẽ bị xử lý mạnh tay.

Trước đó, những vi phạm tại dự án The Peak đã được Báo Người Lao Động nhiều lần phản ánh.

