VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Du lịch xanh Ẩm thực
image

VIDEO: Người dân TPHCM đội mưa, xếp hàng chờ mua món ăn mỗi năm chỉ bán một lần

Quỳnh Trâm -

(NLĐO) - Chiều tối 7-3, dù trời mưa, hàng trăm người vẫn kiên nhẫn xếp hàng nhiều giờ mua đậu hũ vàng chấm muối hẹ tại một lễ hội ẩm thực độc đáo ở khu Chợ Lớn

Video liên quan

Món tàu hủ thúi đặc biệt của chàng trai Gen Z

Du lịch xanh 28/06/2023

Xếp hàng vay lộc tại một ngôi chùa người Hoa ở TPHCM

Video 02/03/2026

VIDEO: Thú vị bánh bá trạng mùa Tết Đoan Ngọ của người Hoa

Video 27/05/2025
Nghề làm bánh tổ của người Hoa, mỗi năm chỉ sáng đèn một lần

Nghề làm bánh tổ của người Hoa, mỗi năm chỉ sáng đèn một lần

Bạn đọc 27/01/2025

Tại Hội quán Nghĩa An (phường Chợ Lớn, TPHCM), không khó để bắt gặp hình ảnh dòng người đông đúc, kiên nhẫn chờ đợi dưới mưa để mua những món ăn đậm chất văn hoá người Hoa.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.
- Ảnh 3.
- Ảnh 4.
- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Đối với nhiều thực khách, việc xếp hàng không chỉ đơn thuần là để thỏa mãn vị giác mà còn là một thói quen tâm linh, một cách để cầu mong may mắn và bình an cho năm mới.

- Ảnh 7.

Anh Hà Hoàng Vương, ngụ tại phường Bình Quới, chia sẻ rằng việc đến đây ăn bánh và "xin lộc" đã trở thành truyền thống gia đình mỗi năm. Dù năm ngoái đã lỡ hẹn vì đến muộn, năm nay anh quyết tâm đến sớm hơn để không bỏ lỡ "vận may" này.

Dù chỉ bán vào dịp lễ hội, giá thành các món ăn được thực khách đánh giá là rất hợp lý và ổn định. 

Các món ăn xoay quanh tinh hoa ẩm thực người Hoa với mức giá cụ thể: Đậu hũ vàng chấm muối hẹ có giá 30.000 đồng/phần. Hủ tiếu, mì Phúc Kiến xào trứng có giá 40.000 đồng/phần. Bánh lá liễu chiên trứng (hay còn gọi là bánh hồng đào) có giá 40.000 đồng/cái. Chè thảo mộc giá 45.000 đồng/phần. Bánh hẹ, bột chiên trứng giá 50.000 đồng/phần.

VIDEO: Người dân TPHCM đội mưa, xếp hàng chờ mua đậu hũ vàng chấm muối hẹ "mỗi năm chỉ bán một lần" - Ảnh 1.
VIDEO: Người dân TPHCM đội mưa, xếp hàng chờ mua đậu hũ vàng chấm muối hẹ "mỗi năm chỉ bán một lần" - Ảnh 2.
VIDEO: Người dân TPHCM đội mưa, xếp hàng chờ mua đậu hũ vàng chấm muối hẹ "mỗi năm chỉ bán một lần" - Ảnh 3.
VIDEO: Người dân TPHCM đội mưa, xếp hàng chờ mua đậu hũ vàng chấm muối hẹ "mỗi năm chỉ bán một lần" - Ảnh 4.
VIDEO: Người dân TPHCM đội mưa, xếp hàng chờ mua đậu hũ vàng chấm muối hẹ "mỗi năm chỉ bán một lần" - Ảnh 5.
VIDEO: Người dân TPHCM đội mưa, xếp hàng chờ mua đậu hũ vàng chấm muối hẹ "mỗi năm chỉ bán một lần" - Ảnh 6.
VIDEO: Người dân TPHCM đội mưa, xếp hàng chờ mua đậu hũ vàng chấm muối hẹ "mỗi năm chỉ bán một lần" - Ảnh 7.
VIDEO: Người dân TPHCM đội mưa, xếp hàng chờ mua đậu hũ vàng chấm muối hẹ "mỗi năm chỉ bán một lần" - Ảnh 8.

Dù chỉ bán vào dịp lễ hội, giá thành các món ăn được thực khách đánh giá là rất hợp lý và ổn định.

VIDEO: Người dân TPHCM đội mưa, xếp hàng chờ mua đậu hũ vàng chấm muối hẹ "mỗi năm chỉ bán một lần" - Ảnh 9.

Người dân đội mưa thưởng thức món ăn tại hội quán Nghĩa An

Chủ quầy hàng bán đậu hũ vàng chấm muối hẹ tại hội quán Nghĩa An cho biết mỗi năm nhóm chỉ bán 1 lần vào dịp Tết Nguyên tiêu. Đây là các món ăn truyền thống, lâu đời của người Triều Châu (Trung Quốc).

Quầy hàng được trang trí như một lầu thưởng trà nho nhỏ phục vụ khách từ 17 giờ – 22 giờ trong khuôn viên hội quán. Món ăn sẽ được bán từ ngày 16 đến ngày 27 tháng Giêng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo