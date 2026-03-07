VIDEO: Người dân TPHCM đội mưa, xếp hàng chờ mua món ăn mỗi năm chỉ bán một lần

Tại Hội quán Nghĩa An (phường Chợ Lớn, TPHCM), không khó để bắt gặp hình ảnh dòng người đông đúc, kiên nhẫn chờ đợi dưới mưa để mua những món ăn đậm chất văn hoá người Hoa.

Đối với nhiều thực khách, việc xếp hàng không chỉ đơn thuần là để thỏa mãn vị giác mà còn là một thói quen tâm linh, một cách để cầu mong may mắn và bình an cho năm mới.

Anh Hà Hoàng Vương, ngụ tại phường Bình Quới, chia sẻ rằng việc đến đây ăn bánh và "xin lộc" đã trở thành truyền thống gia đình mỗi năm. Dù năm ngoái đã lỡ hẹn vì đến muộn, năm nay anh quyết tâm đến sớm hơn để không bỏ lỡ "vận may" này.

Dù chỉ bán vào dịp lễ hội, giá thành các món ăn được thực khách đánh giá là rất hợp lý và ổn định.

Các món ăn xoay quanh tinh hoa ẩm thực người Hoa với mức giá cụ thể: Đậu hũ vàng chấm muối hẹ có giá 30.000 đồng/phần. Hủ tiếu, mì Phúc Kiến xào trứng có giá 40.000 đồng/phần. Bánh lá liễu chiên trứng (hay còn gọi là bánh hồng đào) có giá 40.000 đồng/cái. Chè thảo mộc giá 45.000 đồng/phần. Bánh hẹ, bột chiên trứng giá 50.000 đồng/phần.

Người dân đội mưa thưởng thức món ăn tại hội quán Nghĩa An

Chủ quầy hàng bán đậu hũ vàng chấm muối hẹ tại hội quán Nghĩa An cho biết mỗi năm nhóm chỉ bán 1 lần vào dịp Tết Nguyên tiêu. Đây là các món ăn truyền thống, lâu đời của người Triều Châu (Trung Quốc).

Quầy hàng được trang trí như một lầu thưởng trà nho nhỏ phục vụ khách từ 17 giờ – 22 giờ trong khuôn viên hội quán. Món ăn sẽ được bán từ ngày 16 đến ngày 27 tháng Giêng.