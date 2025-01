Nghề làm bánh tổ của người Hoa, mỗi năm chỉ sáng đèn một lần

Những ngày cuối tháng Chạp, từ ngày 18-12 Âm lịch, những người làm nghề bánh tổ trong con hẻm nhỏ trên đường Lãnh Binh Thăng, quận 11 lại tăng ca sáng đêm.

Là một trong những người làm bánh tổ lâu đời ở TP HCM, bà Diệp Nữ Bình (67 tuổi, ngụ quận 11, TP HCM) bộc bạch: "Từ năm 12 tuổi tôi đã cùng mẹ và ông bà làm bánh tổ phục vụ cộng đồng người Hoa. Nghề bánh tổ do ông bà tôi mang từ Trung Quốc sang, đến nay con cháu tôi tiếp nối nghề".

Sau khi cho bột vào khuôn, bánh tổ sẽ được hấp khoảng 5 phút

Theo bà Diệp Nữ Bình, sau khi mẹ bà qua đời, các anh chị em tách ra làm riêng. Ở TP HCM có khoảng 8 gia đình làm bánh tổ thì các anh chị em, con cháu đã chiếm lấy 5. "Nghề làm bánh tổ cực, mỗi năm chỉ làm 10 ngày để bán cho người ta cúng ông bà ngày Tết. Dẫu vậy, gia tộc tôi cố gắng duy trì vì đó là nghề gia truyền".

Những mẻ bánh tổ sau khi hấp sẽ được hông khô

Để có một chiếc bánh tổ ngon, người ta phải chọn những hạt nếp tròn đều, nếp ngon sau đó đem ngâm hơn 1 tiếng cho nếp mềm rồi xây. Mang nếp đã xây đem ép cho ráo nước rồi cho thêm đường phèn vào đánh đều rồi cho vào khuôn mang đi hấp.

Và đóng dấu các chữ lên bề mặt

Mỗi năm chỉ làm khoảng 10 ngày

Trước đây, những người làm bánh tổ chỉ in chữ "Phúc", nhưng những năm gần đây theo yêu cầu của khách hàng người ta in thêm chữ "Phát", "Tài", "Gia đình hạnh phúc", "An khang thịnh vượng".

Bánh tổ được bán chung với bánh trái lựu, viên đường hình trái đào ở chợ Thiếc, quận 11, TP HCM

"Lý do cho đường phèn vào bột là để bánh sau khi được hấp sẽ lên màu tươi, đẹp. Năm nào cũng vậy, dù chỉ làm trong một thời gian rất ngắn nhưng niềm vui luôn đông đầy", bà Bình chia sẻ.

Bánh tổ có 3 loại: 250 gram, nửa ký và 1 kg để khách lựa chọn. Những chiếc bánh tổ thành phẩm được giao lại cho các tiểu thương chợ Thiếc, chợ Lớn và cho những người đặt trước.

Vào những ngày cuối năm, người Hoa mua bánh tổ cùng với bánh trái lựu, viên đường hình trái đào về cúng ông bà, tổ tiên tưởng nhớ những tiền nhân đi trước.