VIDEO: Nhói lòng cảnh bé trai 8 tuổi nuôi cha bệnh hiểm nghèo, mẹ bỏ đi

Chúng tôi tìm đến cái chòi tạm bợ của ông Nguyễn Thanh Duy (SN 1979; ngụ khóm Vĩnh Hòa, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) lúc cháu Nguyễn Thanh Bình (SN 2017, con ông Duy) đang chăm sóc cha.

Cháu Nguyễn Thanh Bình chăm sóc cho cha

Tiếp chuyện chúng tôi, ông Duy rơm rớm nước mắt kể rằng cách nay gần 8 năm, ông lập gia đình. Cũng như bao chàng trai khác, hàng ngày ông cùng vợ tảo tần mọi công việc làm thuê để chăm lo cho gia đình.

Tuy không khá giả nhưng gia đình ông rất đầm ấm, hòa thuận. Và càng hạnh phúc hơn khi bé Thanh Bình chào đời. Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu thì bỗng một ngày đi làm về, ông Duy phát hiện người vợ đã dứt áo bỏ đi không một lời từ biệt. Từ đó, ông Duy vừa làm cha, vừa làm mẹ làm lụng lo cho bé Thanh Bình khi mới vừa lên 3 tuổi.

Đỉnh điểm của bi kịch xuất hiện khi tháng 9-2024, đột nhiên ông Duy phát hiện bị nhiều bệnh hiểm nghèo như: thoát vị đĩa đệm, khô tủy, suy thận, thoái hóa xương sống... Chẳng bao lâu, ông Duy phải nằm liệt một chỗ do bệnh ngày càng trở nặng.

Những ngày cha trở bệnh nặng phải nằm viện hay ở nhà, cháu Thanh Bình thường xuyên ở bên cạnh để chăm sóc, đi xin cơm từ thiện, giặt quần áo cho cha.

Dù còn nhỏ nhưng Bình làm rất thuần thục những việc nhà như người lớn, từ việc nấu cơm đến giặt quần áo, giăng mùng… Mỗi khi nhắc đến mẹ, đôi mắt cháu lại đỏ hoe.

Để có được miếng ăn hàng ngày, Bình phải nhờ sự hỗ trợ của hàng xóm, láng giềng. Ai cho gì thì Bình lại mang về để dành cho cha.

Mỗi ngày, cháu Nguyễn Thanh Bình phải làm mọi việc trong gia đình

Ngoài ra, mỗi lần bệnh trở nặng, ông Duy lại đến Bệnh viện Sa Đéc để điều trị. Do số tiền viện phí lớn nên ông Duy đành xin bác sĩ cho về nhà uống thuốc cầm cự.

Trong ánh mắt ngây thơ của một đứa trẻ lên 8 tuổi, khi được hỏi về ước mơ, Thanh Bình nói: "Dạ chú ơi! Con chỉ mong được đi học chữ để sau này lớn lên con nuôi cha".

Ông Duy nói trong nước mắt: "Tôi biết căn bệnh của mình nặng, sống được ngày nào hay ngày đó. Con tôi còn quá nhỏ, nếu tôi có chuyện gì bất trắc, nó sẽ chịu cảnh mồ côi".

Thấy hoàn cảnh đáng thương nên mọi người trong xóm thường hỗ trợ cho cháu Nguyễn Thanh Bình nhu yếu phẩm sinh hoạt

Cháu Nguyễn Thanh Bình bên căn chòi của gia đình

Ông Nguyễn Hồng Huynh, Bí thư Chi bộ khóm Vĩnh Hòa, phường Sa Đéc, chia sẻ: "Nắm được hoàn cảnh của anh Duy rất đáng thương, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm và Hội Chữ thập đỏ địa phương chung tay hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm. Thời gian tới, địa phương sẽ thường xuyên đến hỗ trợ cho anh Duy về nhu yếu phẩm; đồng thời có giải pháp hỗ trợ cháu Thanh Bình sớm có giấy tờ hợp pháp để được đi học lại như các trẻ em khác".

Rất mong các nhà hảo tâm, bạn đọc xa gần giúp đỡ ông Nguyễn Thanh Duy có tiền thuốc thang chống chọi với bệnh tật và bé Nguyễn Thanh Bình có điều kiện đến trường.

Mọi đóng góp, bạn đọc có thể đến trực tiếp trụ sở Báo Người Lao Động tại số 127 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP HCM hoặc gửi vào số tài khoản: 117000004884, Báo Người Lao Động, tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP HCM, nội dung: Ủng hộ cháu Nguyễn Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.



