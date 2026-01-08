VIDEO
VIDEO: Nông dân làng hoa Thới An thấp thỏm với hoa Tết

Uyển Nhi - Quỳnh Trâm -

(NLĐO) - Làng hoa Thới An (phường Thới An, TPHCM) bước vào cao điểm vụ Tết Bính Ngọ 2026

Những ngày đầu tháng 1, làng hoa Thới An (quận 12 cũ, TPHCM) rộn ràng vào mùa cao điểm Tết Bính Ngọ 2026. 

Người nông dân hối hả dưới nắng, trồng cây, bón phân, tưới nước và chăm từng nụ hoa

Những mảnh vườn xanh mướt bên sông Vàm Thuật được phủ kín các chậu hoa xếp đều tăm tắp. Chủ vườn và nhân công tất bật chăm sóc chậu hoa, tính toán thời gian để chúng nở kịp bán Tết. Không khí làm việc khẩn trương hiển hiện trên từng lối đi.

Chủ vườn và nhân công tất bật chăm sóc từng cây, tính toán thời gian nở hoa để kịp bán Tết.

Ông Trịnh Văn Đực (75 tuổi) cùng vợ và con trai chămsóc khoảng 3.000 chậu hoa trên khu đất tạm tại làng hoa Thới An. Năm nay, ngoài các giống hoa như mọi năm, ông còn trồng thêm cà chua để đa dạng hóa sản phẩm. Tuy nhiên, những cơn mưa trái mùa khiến nhiều cây sinh trưởng yếu, thậm chí chết nhiều, buộc gia đình phải chăm sóc kỹ hơn.

VIDEO: Nông dân làng hoa Thới An tất bật mùa Tết, khó định giá hoa xứng công - Ảnh 6.

Ông Trịnh Văn Đực (75 tuổi) cùng vợ và con trai chăm khoảng 3.000 chậu hoa trên khu đất tạm xin trồng tại làng hoa Thới An.

Phần lớn hoa tại vườn sẽ được nông dân bán cho thương lái dịp cận Tết, còn lại họ sẽ tự mang đi bán. Đa số người trồng hoa chỉ mong tiêu thụ nhanh với giá cao. 

"Mọi năm, vào thời điểm này tôi đã hoàn tất đăng ký lô bán tại chợ hoa Tết khu vực Bình Lợi, TPHCM. Nhưng năm nay vẫn chưa có thông báo cụ thể, nên rất khó tính toán số lượng mang đi bán. Giá thuê lô bán năm trước khoảng 2 triệu đồng, năm nay có thể tăng, trong khi công sức và chi phí bỏ ra rất nhiều nên giá hoa có thể cao"- ông Trịnh Văn Đực chia sẻ.

Năm nay, ngoài các giống hoa như mọi năm, ông Đực còn trồng thêm cà chua chậu để đa dạng sản phẩm. “Vườn trồng 5 loại, là dừa cạn, kim lộ, dừa cạn, mào gà, hướng dương. Các hoa này là mọi năm đều trồng. Chỉ có cà chua là mới trồng năm nay thôi. Trồng thí điểm thử xem sao mà gặp hai cơn mưa trái mùa vừa rồi, cây muốn xỉu hết trơn" - ông Đực trầm tư.

Dưới cái nắng gắt 2 giờ chiều, ông Đực tỉ mỉ rải bánh dầu cho từng chậu hoa dừa cạn để giúp hoa và lá của cây phát triển tốt, màu sắc lên sặc sỡ.

Cách đó không xa, tại vườn hoa Mai Nghiêm rộng hơn 5.000 m² của bà Vũ Thị Thanh Nga, nhân công cũng đang tất bật chăm sóc khoảng 20.000 chậu hoa các loại như cúc vàng nghệ, cúc pha lê, cúc ruby, ngọc hân, ngọc thảo, cẩm nhung, dừa cạn, cát tường… Hoa giống chủ yếu lấy từ Đà Lạt, một số chủ vườn tự ươm.

Tại vườn hoa Mai Nghiêm rộng hơn 5.000 m² của bà Vũ Thị Thanh Nga, nhân công đang tất bật chăm sóc khoảng 20.000 chậu hoa

Bà Nga cho biết tổng chi phí đầu tư cho vụ Tết khoảng 500 triệu đồng, trong đó tiền thuê nhân công khoảng 300.000 đồng/người mỗi ngày. Hiện vườn có 3 nhân công, nhưng sắp tới sẽ phải thuê thêm để kịp tiến độ. Dự kiến từ 20 tháng Chạp, vườn sẽ xuất bán cho thương lái.

Nghề trồng hoa đòi hỏi sự tỉ mỉ, cần cù của người nông dân để cây không chỉ sống khỏe mà còn phải ra hoa, lá đẹp để bán được giá. Để có kết quả như vậy, người nông dân cũng phải chăm bón phân và thuốc cho cây mỗi ngày.

Theo nhiều người trồng hoa, giá hoa năm nay có thể nhích lên một chút, song không có lời nhiều vì chi phí đầu vào tăng vọt

Làng hoa Thới An, một trong những làng hoa lớn nhất TPHCM, mỗi năm cung cấp hàng trăm ngàn chậu hoa cho thị trường Tết.

Năm nay, bão lũ, chi phí đầu vào cao và thời tiết thất thường khiến việc trồng hoa thêm khó khăn. Dù vậy, người nông dân vẫn miệt mài chăm từng chậu hoa, hy vọng lượng hoa sẽ được thị trường đón nhận, mang đến cho người dân một mùa Tết rực rỡ sắc xuân, đủ đầy và ấm no.



 

    Thông báo