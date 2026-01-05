Hoa đỗ mai nở rộ hút hồn du khách đến với Vũng Tàu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh Điểm đến

Hoa đỗ mai nở rộ hút hồn du khách đến với Vũng Tàu

Ngọc Giang

(NLĐO) - Hoa đỗ mai đang vào mùa nở rộ tại Vũng Tàu, tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị và mang đến trải nghiệm thú vị cho du khách trong những ngày đầu năm

Hoa đỗ mai nở rộ, Vũng Tàu dịu dàng bước vào xuân - Ảnh 1.

Những ngày đầu năm, khi tiết trời Vũng Tàu mát mẻ, trong lành, hoa đỗ mai đồng loạt bung nở tại nhiều tuyến đường, khu dân cư và không gian công cộng, mang đến cho thành phố biển một vẻ đẹp dịu dàng, lãng mạn, báo hiệu mùa xuân đã thực sự gõ cửa.

Hoa đỗ mai nở rộ, Vũng Tàu dịu dàng bước vào xuân - Ảnh 2.

Ghi nhận tại các khu vực như đường ven Núi Lớn, Núi Nhỏ, khu vực đồi con Heo, một số công viên, những hàng đỗ mai đang vào thời điểm nở rộ nhất.

Hoa đỗ mai nở rộ, Vũng Tàu dịu dàng bước vào xuân - Ảnh 3.

Từ xa, sắc hồng phớt trải dài trên tán cây nổi bật giữa nền trời xanh, gió biển mát lành, tạo nên khung cảnh nên thơ, thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân ngắm hoa, chụp ảnh.

Hoa đỗ mai nở rộ, Vũng Tàu dịu dàng bước vào xuân - Ảnh 4.

Những ngày qua, du khách tìm về Vũng Tàu không chỉ để tận hưởng biển xanh mà còn để ngắm hoa đỗ mai đang nở rộ trên nhiều tuyến đường, khu dân cư.

Hoa đỗ mai nở rộ, Vũng Tàu dịu dàng bước vào xuân - Ảnh 5.

Đỗ mai là cây thuộc họ đậu và còn có nhiều tên gọi khác như điệp anh đào, hồng mai, đào đậu, đậu anh đào...

VIDEO: Du khách thích thú chụp hình bên hoa đỗ mai nở rộ ở Vũng Tàu

Hoa đỗ mai nở rộ, Vũng Tàu dịu dàng bước vào xuân - Ảnh 6.

Hoa đỗ mai có dáng cây thanh mảnh, hoa nhỏ, cánh mỏng, thường nở thành chùm dày khi lá đã rụng gần hết. Khi vào mùa, cả thân cây như được phủ kín bởi sắc hoa hồng nhạt, mang vẻ đẹp tinh khôi, nhẹ nhàng nhưng không kém phần rực rỡ.

Hoa đỗ mai nở rộ, Vũng Tàu dịu dàng bước vào xuân - Ảnh 7.

Giữa không gian biển vốn quen thuộc với sắc xanh của biển, hoa đỗ mai trở thành điểm nhấn mềm mại, dịu dàng khi tiết trời vào xuân. Nhiều người dân địa phương cho biết, vài năm gần đây, hoa đỗ mai được trồng nhiều hơn tại Vũng Tàu và sinh trưởng khá tốt.

Hoa đỗ mai nở rộ, Vũng Tàu dịu dàng bước vào xuân - Ảnh 8.

Năm nay, nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, hoa nở đồng loạt, bông dày và thời gian nở kéo dài hơn so với mọi năm khiến người dân địa phương, du khách có thêm thời gian để chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm cùng loài hoa mỗi năm chỉ nở 1 lần vào dịp xuân sang.

Hoa đỗ mai nở rộ, Vũng Tàu dịu dàng bước vào xuân - Ảnh 9.

Không chỉ mang lại niềm vui cho người dân, mùa hoa đỗ mai còn góp phần làm phong phú thêm cảnh quan đô thị và tạo sức hút cho du lịch Vũng Tàu trong những ngày đầu năm.

Hoa đỗ mai nở rộ, Vũng Tàu dịu dàng bước vào xuân - Ảnh 10.

Nhiều du khách cho biết họ bất ngờ khi giữa thành phố biển lại bắt gặp sắc hoa hồng dịu dàng, gợi nhớ không khí mùa xuân ở các vùng cao nguyên.

Hoa đỗ mai nở rộ, Vũng Tàu dịu dàng bước vào xuân - Ảnh 11.

Trên các nền tảng mạng xã hội, hình ảnh hoa đỗ mai nở rộ nhanh chóng lan tỏa, góp phần quảng bá hình ảnh Vũng Tàu theo một góc nhìn mới mẻ, nhẹ nhàng hơn.

Tin liên quan

Những vườn mai anh đào giúp du lịch Quảng Ngãi bội thu

Những vườn mai anh đào giúp du lịch Quảng Ngãi bội thu

(NLĐO) – Trong 4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026, tỉnh Quảng Ngãi đón gần 97.000 lượt khách du lịch, riêng Măng Đen có 55.000 lượt.

Những địa điểm lý tưởng ngắm Mai anh đào dịp Tết

(NLĐO) - Trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, du khách đến Lâm Đồng sẽ có nhiều lựa chọn để cùng hòa vào lễ hội Mai anh đào 2026.

Hàng trăm "nàng thơ" chen chân check-in với hoa mai anh đào nở sớm ở Đà Lạt

(NLĐO) - Những hàng dài mai anh đào ở đồi chè Cầu Đất (phường Xuân Trường - Đà Lạt) bắt đầu nở rộ, thu hút người dân và du khách khắp nơi đến thưởng ngoạn

thành phố Biển Vũng Tàu hoa anh đào Núi Lớn mai anh đào Đỗ mai Đồi Con Heo đỗ mai Vũng Tàu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo