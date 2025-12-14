VIDEO: Nông dân miền Tây quậy bùn bắt tôm càng xanh

Những ngày này, người dân ở vùng ngọt hóa tỉnh Cà Mau nói riêng và miền Tây nói chung đang khẩn trương thu hoạch vụ tôm càng xanh nuôi kết hợp trong ruộng lúa.

Ông Danh Dêl (ngụ xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau) cho biết thời tiết năm nay thuận lợi nên tôm càng xanh nuôi kết hợp trong ruộng lúa rất nhanh lớn. Sau khi trừ hết chi phí, vụ nuôi này gia đình ông đã thu lãi hơn 60 triệu đồng.

"Trước khi thu hoạch tôm, tôi bơm nước trong ruộng lúa ra ngoài sông. Khi nước trong các con kênh còn khoảng 50 cm, người dân sẽ chạy máy để quậy bùn cho tôm thiếu ôxy rồi nổi lên ven bờ bao, ruộng lúa để người dân lội đi bắt" – ông Dêl chia sẻ tuyệt chiêu.

Tôm càng xanh sau khi thu hoạch, người dân sẽ vận chuyển vào nhà để rửa sạch bùn và bán cho thương lái với giá trên dưới 90.000 đồng/kg (tùy loại). Sau đó, thương lái sẽ cho tôm càng xanh vào thùng nhựa, chạy ôxy và vận chuyển đi bán cho các nhà hàng và quán ăn.

Ông Hữu Việt Tâm (ngụ tỉnh Cà Mau) cho hay thức ăn của tôm càng xanh là tảo, các chất hữu cơ… có trong tự nhiên nên người dân không phải tốn chi phí gì ngoài tiền mua con giống. "Sau khi trừ tiền mua con giống, với 3 ha nuôi tôm càng xanh thì gia đình tôi thu lãi hơn 100 triệu đồng. Khi thu hoạch thì bà con trong xóm sang bắt tiếp, đến họ thu hoạch thì tôi qua bắt trả công lại. Tôm trúng mùa và mang lại lợi nhuận cao nên bà con ai cũng tự tin đón Tết" – ông Tâm cười nói.

Nuôi xen canh tôm – lúa trên cùng diện tích được đánh giá là một trong những mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần bảo vệ môi trường và được áp dụng rộng rãi tại các địa phương ở miền Tây.

Dưới đây là những ảnh nông dân miền Tây vần công quậy bùn bắt tôm càng xanh:

Người dân miền Tây dùng máy quậy bùn bắt tôm càng xanh

Tôm càng xanh nổi lên mé bờ do thiếu ôxy

Người dân đặt lú và lội theo cặp mé kênh trong ruộng lúa để bắt tôm càng xanh

Người dân vận chuyển tôm càng xanh từ ruộng vào nhà để rửa sạch và bán cho thương lái

Tôm càng xanh sau khi rửa sạch sẽ được thương lái cân và cho vào thùng nhựa chạy ôxy rồi vận chuyển đi bán cho các nhà hàng, quán ăn



