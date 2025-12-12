Xổ số miền Nam: Chiều 12-12, lộ diện nhiều người trúng độc đắc ở TPHCM, Vĩnh Long, Cà Mau

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Chiều 12-12, lộ diện nhiều người trúng độc đắc ở TPHCM, Vĩnh Long, Cà Mau

Thu Tâm

(NLĐO) – Nhiều chủ nhân may mắn trúng độc đắc xổ số miền Nam ở TPHCM, Cà Mau, Vĩnh Long đã đến đại lý vé số đổi thưởng trong chiều 12-12

Chiều 12-12, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, nhiều đại lý vé số ở TPHCM và miền Tây đã liên tục chúc mừng những chủ nhân may mắn trúng độc đắc vừa lộ diện.

Xổ số miền Nam 12 - 12: Nhiều khách hàng trúng độc đắc tại TPHCM và Vĩnh Long - Ảnh 1.

Đại lý Gia Hào ở Củ Chi vừa đổi thưởng cho khách hàng trúng độc đắc 3 tờ vé số Bình Thuận. Ảnh: ĐLVS Gia Hào

Theo đó, đại lý vé số Gia Hào ở Củ Chi, TPHCM chúc mừng một khách hàng may mắn trúng độc đắc (dãy số 733927) 3 tờ vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng chiều 11-12.

Trước đó, vào tối 11-12, đại lý vé số Gia Hào cũng đã đổi thưởng cho một khách hàng trúng độc đắc 1 vé Bình Thuận.

Đại lý vé số Gia Hào khác ở phường Chợ Lớn cũng đã đổi thưởng giải khuyến khích cho một khách hàng trúng 5 vé Tây Ninh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận.

Cũng trong chiều nay, liên quan giải độc đắc của xổ số miền Nam, đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long đã chia sẻ thông tin một khách hàng đã đến đại lý đổi thưởng 1 vé độc đắc (dãy số 375492) của đài Cần Thơ, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng chiều 10-12.

Xổ số miền Nam 12 - 12: Nhiều khách hàng trúng độc đắc tại TPHCM và Vĩnh Long - Ảnh 2.

Vé số Cần Thơ trúng độc đắc tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

"Khách yêu cầu nhận tiền mặt hết. Cảm ơn anh trai chọn Phú Vinh làm nơi giao dịch" – đại diện đại lý vé số Phú Vinh chia sẻ.

Xổ số miền Nam 12 - 12: Nhiều khách hàng trúng độc đắc tại TPHCM và Vĩnh Long - Ảnh 3.

Vé số Sóc Trăng trúng độc đắc tại Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Hổ

Mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 331026) của vé số Sóc Trăng cũng đã được đại lý vé số Hổ ở tỉnh Cà Mau đổi thưởng 12-12 cho chủ nhân may mắn trúng 4 vé.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Tỉ phú trúng độc đắc đã lộ diện sau 4 ngày “truy tìm”

Xổ số miền Nam: Tỉ phú trúng độc đắc đã lộ diện sau 4 ngày “truy tìm”

(NLĐO) – Vẫn còn 56 tỉ đồng giải độc đắc của vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 10-11 chưa lộ diện người trúng

Xổ số miền Nam: TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh và Cà Mau tiếp tục có người trúng số

(NLĐO) – Kết quả xổ số miền Nam đã xác định được người trúng thưởng lớn tại TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh và Cà Mau

Xổ số miền Nam: Một đại lý tiếp tục tìm người trúng độc đắc 28 tỉ đồng

(NLĐO) - Đại lý vé số ở tỉnh Đồng Nai đã viết thông báo tìm chủ nhân may mắn trúng độc đắc xổ số miền Nam mà mình đã bán

vé số xổ số XSMN Vĩnh Long TP HCM Xổ số kiến thiết giải độc đắc kết quả xổ số XSKT xổ số miền nam giải đặc biệt tỉnh cà mau xổ số hôm nay KQXS kết quả xổ số hôm nay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo