Văn hóa - Văn nghệ

Trao giải Mai Vàng lần thứ 31: Đoàn làm phim "Mưa đỏ" đến sớm, hào hứng giao lưu với fan

Chi Phan

(NLĐO) - NSƯT, đạo diễn Đặng Thái Huyền cùng các diễn viên có mặt trên Thảm đỏ Giải Mai Vàng lần thứ 31 – năm 2025, hào hứng giao lưu cùng khán giả

Diễn viên Đình Khang và Đỗ Nhật Hoàng của "Mưa Đỏ" là 2 nhân vật trong đoàn có mặt sớm nhất trên thảm đỏ.

Thảm đỏ Mai Vàng lần thứ 31: Đoàn làm phim "Mưa đỏ" đến sớm - Ảnh 1.

Diễn viên Đình Khang

Thảm đỏ Mai Vàng lần thứ 31: Đoàn làm phim "Mưa đỏ" đến sớm - Ảnh 2.

Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng

Lâm Thanh Nhã cho biết Giải thưởng Mai Vàng là giải thưởng uy tín. Năm nay Mai Vàng lần thứ 31, bằng tuổi với tuổi của nam diễn viên, đứng trước khán giả trên Thảm đỏ Mai Vàng lần này là niềm tự hào của anh

Giao lưu cùng khán giả Mai Vàng 31-2025, nữ diễn viên Lê Hạ Anh gửi lời chào khán giả và bày tỏ lòng biết ơn quý vị khán giả đã có mặt từ rất sớm và luôn dành nhiều tình yêu thương cho các nghệ sĩ. 

Với nữ diễn viên, việc được tham dự và có tên trong các hạng mục đề cử của Giải Mai Vàng năm nay là một cơ hội được đến gần hơn với khán giả và được hội ngộ với đồng nghiệp.

Thảm đỏ Mai Vàng lần thứ 31: Đoàn làm phim "Mưa đỏ" đến sớm - Ảnh 3.

Thảm đỏ Mai Vàng lần thứ 31: Đoàn làm phim "Mưa đỏ" đến sớm - Ảnh 4.

Đỗ Nhật Hoàng chia sẻ tất cả các cảnh phim đều có câu chuyện, nhưng cảnh phim anh nhớ nhiều nhất là cảnh quay với diễn viên Đình Khang khi nhân vật Tú hy sinh.

Đình Khang vui vẻ kể chuyện về những kỷ niệm của mình và đồng nghiệp trên phim. Đình Khang gần như là diễn viên trẻ nhất đoàn, thủ vai chiến sĩ trẻ nhất trong tiểu đội. Để thể hiện trọn vẹn cảm xúc của nhân vật, Khang đã phải tinh nghịch hơn, thường xuyên trêu chọc mọi người đến mức có lúc bị đạo diễn Thái Huyền nhắc nhở.

Thảm đỏ Mai Vàng lần thứ 31: Đoàn làm phim "Mưa đỏ" đến sớm - Ảnh 5.

Thảm đỏ Mai Vàng lần thứ 31: Đoàn làm phim "Mưa đỏ" đến sớm - Ảnh 6.

Phim "Mưa đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn được đề cử vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025, hạng mục phim điện ảnh – truyền hình.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền rất xúc động và tự hào cho biết cả ê-kíp đã cố gắng hết mình, tận hiến công sức để tri ân các anh hùng liệt sĩ, làm nên bộ phim thể hiện được tinh thần yêu nước và ý chí kiên cường chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Đối với đạo diễn Huyền, giải thưởng rất cao quý nhưng dù có đoạt giải hay không thì vẫn là một niềm tự hào vì đã được cùng nhau tham gia dự án đầy ý nghĩa.

"Mưa đỏ" là phim về đề tài chiến tranh cách mạng, kịch bản của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972.

Bộ phim là khúc tráng ca bằng hình ảnh, tri ân và tưởng nhớ những người con đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, mang âm hưởng của tình yêu, tình đồng đội thiêng liêng, là khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc của nhân dân Việt Nam.

"Mưa đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: Đỗ Nhật Hoàng, Hứa Vĩ Văn, Thân Thúy Hà, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Đình Khang, Hoàng Long, Nguyễn Hùng, Trần Gia Huy…


