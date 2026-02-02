VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Giáo dục
image

VIDEO: Sau sự cố Sago Food, trường tiểu học kiểm tra bếp ăn đột xuất

Huế Xuân -

(NLĐO) - Trong ngày đầu tổ chức bữa ăn bán trú trở lại, hiệu trưởng Trường TH Đinh Bộ Lĩnh (phường Xóm Chiếu) và nhân viên y tế kiểm tra bữa ăn của học sinh.

Video liên quan

Một trường học ở TPHCM tổ chức bữa ăn bán trú trở lại sau vụ Sago Food

Một trường học ở TPHCM tổ chức bữa ăn bán trú trở lại sau vụ Sago Food

Giáo dục 02/02/2026
Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu trường học dừng ngay thực phẩm của Sago Food

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu trường học dừng ngay thực phẩm của Sago Food

Giáo dục 29/01/2026

VIDEO: Trường ngừng suất ăn bán trú, phụ huynh loay hoay “tiếp tế” cho con

Video 30/01/2026
Sở GD-ĐT TPHCM gửi công văn khẩn, đề nghị siết bếp ăn bán trú

Sở GD-ĐT TPHCM gửi công văn khẩn, đề nghị siết bếp ăn bán trú

Giáo dục 30/01/2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo