Giáo dục

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu trường học dừng ngay thực phẩm của Sago Food

Đặng Trinh

(NLĐO) - Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các trường đang thực hiện bữa ăn bán trú hoặc sử dụng các nguồn thực phẩm liên quan đến Sago Food phải ngưng dùng

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết sở đã có văn bản yêu cầu hiệu trưởng các cơ sở giáo dục rà soát, giám sát và quản lý chặt các khâu trong việc thực hiện bữa ăn học đường, đặc biệt là suất ăn công nghiệp cho học sinh.

Sở yêu cầu các trường đang thực hiện bữa ăn bán trú hoặc sử dụng các nguồn thực phẩm liên quan đến Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food) phải ngưng; đồng thời rà soát, phối hợp tìm giải pháp cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối học sinh.

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu trường học dừng ngay thực phẩm của Sago Food - Ảnh 1.

Trường ngưng tổ chức bán trú, phụ huynh gửi cơm trưa vào cho con

Người phát ngôn Sở GD-ĐT cũng cho biết Sở đang tích cực phối hợp, làm việc với các đơn vị có liên quan trên tinh thần là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh. Theo ông Minh, hiệu trưởng sẽ chịu trách nhiệm đầu tiên nếu để xảy ra tình trạng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại trường do mình quản lý. Khi có kết luận điều tra cuối cùng, nếu có xác định vi phạm trong trường học, sở mới có căn cứ đưa ra hướng xử lý tiếp theo.

Hôm nay (29-1), thêm nhiều trường học ở TPHCM thông báo tạm ngưng bữa ăn bán trú sau những nghi vấn về an toàn thực phẩm. 

 Vừa qua, Sở GD-ĐT TPHCM cũng đã có chỉ đạo về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở giáo dục. Sở yêu cầu trường học chỉ ký hợp đồng và tổ chức cung cấp suất ăn, thực phẩm đối với đơn vị đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 100% thực phẩm, nguyên liệu, gia vị đưa vào bếp ăn phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; mỗi lô hàng có thông tin truy xuất, thời gian giao nhận, người giao - người nhận ký xác nhận; tuyệt đối không tiếp nhận thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, hết hạn, ôi thiu, dập nát...

