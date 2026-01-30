Sở GD-ĐT TPHCM ngày 30-1 đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TPHCM về đề nghị khẩn trương siết chặt kiểm soát các bếp ăn công nghiệp cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, trong thời gian gần đây, Sở GD-ĐT liên tục ghi nhận các phản ánh, thông tin liên quan đến nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong bữa ăn học đường, đặc biệt đối với suất ăn công nghiệp, suất ăn chế biến sẵn do các bếp ăn tập trung cung cấp cho nhiều cơ sở giáo dục.

Mặc dù các đơn vị cung cấp đã được cấp phép, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định, tuy nhiên thực tế triển khai cho thấy vẫn còn tồn tại tình trạng vệ sinh không bảo đảm, quy trình chế biến, vận chuyển, giao nhận tiềm ẩn rủi ro, gây lo ngại lớn cho phụ huynh, nhà trường và xã hội.

Phụ huynh Trường Tiểu học Tân Quy đối thoại với hiệu trưởng sau nghi vấn thực phẩm hết hạn vào trường học

Trước tình hình trên, Sở GD-ĐT nhận thấy nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe học sinh, nếu không được kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời và thực chất, Sở GD-ĐT đề nghị Sở An toàn thực phẩm: Tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề một cách sâu, kỹ và thực tế. Kiểm tra không chỉ hồ sơ, mà điều kiện vệ sinh thực tế, quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, giao nhận suất ăn. Thực hiện kiểm tra định kỳ kết hợp đột xuất, đặc biệt đối với các đơn vị cung cấp quy mô lớn, cung cấp cho nhiều trường học.

Đặc biệt, Sở GD-ĐT đề nghị Sở An toàn thực phẩm kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng suất ăn học đường. Từ nguồn nguyên liệu, sơ chế, chế biến, lưu mẫu, vận chuyển, giao nhận tại trường. Kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu, phòng ngừa nhiễm chéo, dầu ăn, vật liệu bao gói và dụng cụ tiếp xúc thực phẩm.

Kịp thời xử lý và cảnh báo rủi ro, cụ thể: Khi phát hiện dấu hiệu mất an toàn thực phẩm, đề nghị xử lý nghiêm theo thẩm quyền, đồng thời thông tin sớm cho Sở GD-ĐT để phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục tạm dừng sử dụng nhà cung cấp liên quan khi cần thiết, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Chia sẻ kết quả kiểm tra để ngành GD-ĐT có cơ sở quản lý: Cung cấp danh sách các cơ sở đủ điều kiện, có nguy cơ rủi ro hoặc bị xử lý vi phạm, giúp các cơ sở giáo dục không lựa chọn nhầm đơn vị cung cấp không bảo đảm chất lượng.

Sở GD-ĐT cũng đề nghị Sở An toàn thực phẩm quan tâm phối hợp thực hiện; việc kiểm soát cần được thực hiện với tinh thần phòng ngừa từ sớm, từ xa, không chờ xảy ra sự cố, nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng học sinh, đối tượng đặc biệt cần được bảo vệ.