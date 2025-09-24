Siêu bão Ragasa: Sóng lớn "quất" Hồng Kông, hàng loạt thành phố Trung Quốc "nín thở"

Siêu bão đang tiến gần Hồng Kông, với sức gió mạnh nhất gần tâm bão Ragasa hơn 220 km/giờ. Theo bản tin khoảng 5 giờ 45 phút (giờ địa phương), siêu bão Ragasa sẽ tiếp cận Hồng Kông trong vài giờ tới, cách khoảng 100 km về phía Nam.

Tín hiệu bão số 10 có hiệu lực tại Ma Cao - Trung Quốc vào ngày 24-9. Ảnh: Chính quyền Đặc khu hành chính Ma Cao

Mực nước dọc bờ biển Hồng Kông dự kiến sẽ dâng cao khoảng 2 đến 3 m và đạt mức tối đa vào giữa trưa, cao hơn khoảng 4 m so với mực nước biển.

Một nhà hàng ở Tsim Sha Tsui, Hồng Kông dán băng dính lên cửa sổ để chuẩn bị ứng phó với siêu bão Ragasa. Ảnh: HKFP

Ragasa được mô tả là cơn bão nhiệt đới mạnh nhất thế giới trong năm nay. Chính quyền Hồng Kông kêu gọi người dân ở nhà, đóng cửa trường học và doanh nghiệp.

Cảnh báo bão cấp 10 được ban bố cho thấy cơn bão duy trì tốc độ trên 118 km/giờ.

Đài Thiên văn Hồng Kông cảnh báo sẽ có sóng biển tràn bờ, đặc biệt dọc theo bờ biển phía Đông và phía Nam. Theo đó, mực nước tại cảng Tolo có thể đạt khoảng 5 m so với mực nước biển.

Tương tự Hồng Kông, mức cảnh báo bão cao nhất có hiệu lực tại Ma Cao (Trung Quốc). Chính quyền địa phương cho biết lúc 7 giờ (giờ địa phương): "Cảnh báo cấp 10 sẽ vẫn có hiệu lực trong một khoảng thời gian".

Người dân được khuyến cáo tạm dừng mọi hoạt động ngoài trời và trên biển. Chính quyền cũng cảnh báo cơn bão sẽ có "tác động nghiêm trọng" đến khu vực này.

Siêu bão đang tiến gần Hồng Kông, với sức gió mạnh nhất gần tâm bão Ragasa hơn 220 km/giờ. Ảnh: SCMP

Chính quyền Trung Quốc đại lục cũng đã đóng cửa trường học và doanh nghiệp tại ít nhất 10 thành phố. Các cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp tại trung tâm công nghệ Trung Quốc cho biết ngoại trừ nhân viên cứu hộ khẩn cấp và những người đảm bảo sinh kế cho người dân, những người khác không nên ra ngoài khi không cần thiết.

Cây ngã đổ trên đường phố Hồng Kông. Ảnh: SCMP

Các thành phố khác ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc đang thực hiện các biện pháp ứng phó bao gồm Triều Châu, Chu Hải, Đông Quan và Phật Sơn.