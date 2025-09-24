CLIP: Nước biển tràn vào sảnh khách sạn Hồng Kông - Trung Quốc, siêu bão Ragasa nối dài vệt tàn phá

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

CLIP: Nước biển tràn vào sảnh khách sạn Hồng Kông - Trung Quốc, siêu bão Ragasa nối dài vệt tàn phá

Anh Thư

(NLĐO) - Trưa 24-9, siêu bão Ragasa đang áp sát bờ biển tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc, khiến sóng mạnh ập vào nhiều khu vực.

Trước khi tấn công Trung Quốc đại lục, siêu bão Ragasa đã gây nhiều thiệt hại cho Philippines và đảo Đài Loan - Trung Quốc, nhất là trong ngày 22 và 23-9.

Chùm ảnh: Tình hình Philippines, Trung Quốc dọc đường đi của siêu bão Ragasa - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ thuộc Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines giải cứu người dân tại tỉnh Cagayan hôm 22-9 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Chùm ảnh: Tình hình Philippines, Trung Quốc dọc đường đi của siêu bão Ragasa - Ảnh 2.
Chùm ảnh: Tình hình Philippines, Trung Quốc dọc đường đi của siêu bão Ragasa - Ảnh 3.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines thực hiện nhiệm vụ ở tỉnh Ilocos Sur - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Tại Đài Loan - Trung Quốc, một cây cầu lớn ở huyện Hoa Liên đã sụp đổ hoàn toàn trong dòng nước lũ.

Chùm ảnh: Tình hình Philippines, Trung Quốc dọc đường đi của siêu bão Ragasa - Ảnh 4.
Chùm ảnh: Tình hình Philippines, Trung Quốc dọc đường đi của siêu bão Ragasa - Ảnh 5.
Chùm ảnh: Tình hình Philippines, Trung Quốc dọc đường đi của siêu bão Ragasa - Ảnh 6.

Cầu Mataian ở huyện Hoa Liên, đảo Đài Loan - Trung Quốc bị sập khi bão Ragasa đi qua - Ảnh: AP/CNA

Chùm ảnh: Tình hình Philippines, Trung Quốc dọc đường đi của siêu bão Ragasa - Ảnh 7.

Lực lượng cứu hộ giải cứu người dân tại Đài Loan - Trung Quốc - Ảnh: CNA

Trong khi đó, nhiều khu vực tại đặc khu kinh tế Hồng Kông - Trung Quốc đã hứng chịu các đợt sóng lớn và lũ lụt vào sáng 24-9, khi siêu bão Ragasa dần áp sát.

Chùm ảnh: Tình hình Philippines, Trung Quốc dọc đường đi của siêu bão Ragasa - Ảnh 8.

Sóng đánh mạnh vào khu vực ven biển thuộc khu dân cư Heng Fa Chuen, đặc khu kinh tế Hồng Kông - Trung Quốc - Ảnh: SCMP

Chùm ảnh: Tình hình Philippines, Trung Quốc dọc đường đi của siêu bão Ragasa - Ảnh 9.
Chùm ảnh: Tình hình Philippines, Trung Quốc dọc đường đi của siêu bão Ragasa - Ảnh 10.
Chùm ảnh: Tình hình Philippines, Trung Quốc dọc đường đi của siêu bão Ragasa - Ảnh 11.
Chùm ảnh: Tình hình Philippines, Trung Quốc dọc đường đi của siêu bão Ragasa - Ảnh 12.
Chùm ảnh: Tình hình Philippines, Trung Quốc dọc đường đi của siêu bão Ragasa - Ảnh 13.
Chùm ảnh: Tình hình Philippines, Trung Quốc dọc đường đi của siêu bão Ragasa - Ảnh 14.
Chùm ảnh: Tình hình Philippines, Trung Quốc dọc đường đi của siêu bão Ragasa - Ảnh 15.
Chùm ảnh: Tình hình Philippines, Trung Quốc dọc đường đi của siêu bão Ragasa - Ảnh 16.

Một số hình ảnh khác từ đặc khu kinh tế Hồng Kông - Trung Quốc - Ảnh: SCMP/AP

Nước biển dâng tràn vào sảnh khách sạn Fullerton Ocean Park ở Hồng Kông - Trung Quốc sáng 24-9. Nguồn: CNA

Tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc, nơi siêu bão Ragasa đang áp sát, cũng đã xuất hiện các đợt sóng rất lớn ở ven biển từ sáng sớm.

Chùm ảnh: Tình hình Philippines, Trung Quốc dọc đường đi của siêu bão Ragasa - Ảnh 17.

Sóng mạnh đánh vào bờ biển TP Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc sáng sớm 24-9 - Ảnh AP

Số người thiệt mạng gia tăng

Theo hãng tin AP, 14 người đã thiệt mạng tại một thị trấn bị ngập lụt ở đảo Đài Loan - Trung Quốc và 4 trường hợp tử vong được báo cáo tại Philippines .

Những cơn gió dữ dội đã đánh thức người dân Hồng Kông - Trung Quốc vào sáng sớm, và nhiều người đã lên mạng mô tả những cảnh tượng như quạt thông gió nhà bếp bị thổi bay và cần cẩu lắc lư.

Gió mạnh đã thổi bay một phần mái cầu vượt dành cho người đi bộ và quật đổ hàng trăm cây xanh trên khắp thành phố.

Một số tàu thuyền đâm vào bờ, làm vỡ một dãy lan can kính dọc bờ sông. Khu vực xung quanh một số con sông và lối đi dạo bị ngập lụt, bao gồm cả làn đường dành cho xe đạp và sân chơi.

Tại một nhà hàng ven đường, đồ đạc bị gió thổi bay lung tung. Hơn 30 người bị thương đã được điều trị tại bệnh viện.

Tin liên quan

Bão mới hình thành ngoài khơi Philippines, dự báo hướng vào Việt Nam

Bão mới hình thành ngoài khơi Philippines, dự báo hướng vào Việt Nam

(NLĐO) - Sáng 24-9, cơ quan khí tượng Philippines cho biết áp thấp nhiệt đới Opong ở vùng biển phía Đông nước này đã mạnh lên thành bão.

CLIP: Kinh hoàng nước lũ vỡ bờ giật sập cầu ở Đài Loan - Trung Quốc

(NLĐO) – Một hồ nước vỡ bờ làm gãy cả cầu và ngập lụt một ngôi làng ở Hoa Liên, Đài Loan - Trung Quốc hôm 23-9, khi siêu bão Ragasa đang hướng tới.

Siêu bão Ragasa diện tích lớn hơn cả tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc căng thẳng

(NLĐO) – Bão Ragasa mang theo gió mạnh và mưa lớn đang tiến thẳng vào tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc.

siêu bão ragasa Ragasa siêu bão lũ lụt Trung Quốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo