CLIP: Nước biển tràn vào sảnh khách sạn Hồng Kông - Trung Quốc, siêu bão Ragasa nối dài vệt tàn phá

Trước khi tấn công Trung Quốc đại lục, siêu bão Ragasa đã gây nhiều thiệt hại cho Philippines và đảo Đài Loan - Trung Quốc, nhất là trong ngày 22 và 23-9.

Lực lượng cứu hộ thuộc Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines giải cứu người dân tại tỉnh Cagayan hôm 22-9 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines thực hiện nhiệm vụ ở tỉnh Ilocos Sur - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Tại Đài Loan - Trung Quốc, một cây cầu lớn ở huyện Hoa Liên đã sụp đổ hoàn toàn trong dòng nước lũ.

Cầu Mataian ở huyện Hoa Liên, đảo Đài Loan - Trung Quốc bị sập khi bão Ragasa đi qua - Ảnh: AP/CNA

Lực lượng cứu hộ giải cứu người dân tại Đài Loan - Trung Quốc - Ảnh: CNA

Trong khi đó, nhiều khu vực tại đặc khu kinh tế Hồng Kông - Trung Quốc đã hứng chịu các đợt sóng lớn và lũ lụt vào sáng 24-9, khi siêu bão Ragasa dần áp sát.

Sóng đánh mạnh vào khu vực ven biển thuộc khu dân cư Heng Fa Chuen, đặc khu kinh tế Hồng Kông - Trung Quốc - Ảnh: SCMP

Một số hình ảnh khác từ đặc khu kinh tế Hồng Kông - Trung Quốc - Ảnh: SCMP/AP

Nước biển dâng tràn vào sảnh khách sạn Fullerton Ocean Park ở Hồng Kông - Trung Quốc sáng 24-9. Nguồn: CNA

Tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc, nơi siêu bão Ragasa đang áp sát, cũng đã xuất hiện các đợt sóng rất lớn ở ven biển từ sáng sớm.

Sóng mạnh đánh vào bờ biển TP Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc sáng sớm 24-9 - Ảnh AP

Số người thiệt mạng gia tăng

Theo hãng tin AP, 14 người đã thiệt mạng tại một thị trấn bị ngập lụt ở đảo Đài Loan - Trung Quốc và 4 trường hợp tử vong được báo cáo tại Philippines .

Những cơn gió dữ dội đã đánh thức người dân Hồng Kông - Trung Quốc vào sáng sớm, và nhiều người đã lên mạng mô tả những cảnh tượng như quạt thông gió nhà bếp bị thổi bay và cần cẩu lắc lư.

Gió mạnh đã thổi bay một phần mái cầu vượt dành cho người đi bộ và quật đổ hàng trăm cây xanh trên khắp thành phố.

Một số tàu thuyền đâm vào bờ, làm vỡ một dãy lan can kính dọc bờ sông. Khu vực xung quanh một số con sông và lối đi dạo bị ngập lụt, bao gồm cả làn đường dành cho xe đạp và sân chơi.

Tại một nhà hàng ven đường, đồ đạc bị gió thổi bay lung tung. Hơn 30 người bị thương đã được điều trị tại bệnh viện.