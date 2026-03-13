HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Mỹ nổ súng khi tàu Iran áp sát tàu sân bay USS Abraham Lincoln

Thu Hương

(NLĐO) - Hai quan chức Mỹ cho biết một tàu Iran đã tiếp cận quá gần tàu sân bay USS Abraham Lincoln trên biển Ả Rập và bị lực lượng Mỹ nổ súng.

Chia sẻ với CBS News, các quan chức này cho biết một tàu chiến Mỹ trước tiên đã khai hỏa vào tàu Iran bằng pháo hải quân Mark-45 cỡ 5 inch.

Đây loại pháo tự động tiêu chuẩn được lắp trên tàu khu trục và tuần dương của Hải quân Mỹ từ đầu thập niên 1970. Tuy nhiên, các phát bắn đã không trúng mục tiêu.

Sau đó, một trực thăng mang tên lửa Hellfire được điều động và bắn hai quả tên lửa trúng tàu Iran. Hiện chưa rõ tình trạng con tàu và thủy thủ đoàn Iran sau vụ việc. Sự cố xảy ra vào đầu tuần này.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hoạt động tại biển Ả Rập nhằm hỗ trợ các chiến dịch quân sự của Mỹ chống Iran. Đi cùng tàu sân bay này có hai tàu khu trục là USS Spruance và USS Michael Murphy. Ngoài ra, theo thông tin tuần trước, còn có sáu tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường khác của Mỹ hoạt động trong khu vực.

Chưa rõ loại trực thăng tham gia vụ tấn công. Hải quân Mỹ có thể sử dụng trực thăng MH-60R Seahawk hoặc trực thăng tấn công AH-1Z Viper, đều có khả năng mang tên lửa Hellfire. Trong đó MH-60R Seahawk thường đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ như chống ngầm và chống tàu mặt nước.

Khi được hỏi về vụ việc, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ không xác nhận chi tiết. Một quan chức quốc phòng nói với CBS News: "Chúng tôi không có thông tin để cung cấp về việc này".

Tàu Mỹ bắn vào tàu Iran tiếp cận quá gần tàu sân bay ở biển Ả Rập - Ảnh 1.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln và máy bay ném bom B-52H Stratofortress. Ảnh: AP.

USS Abraham Lincoln là một trong hai tàu sân bay Mỹ được triển khai tới Trung Đông. Nhóm tác chiến của con tàu đến khu vực vào cuối tháng 1, nằm trong lực lượng hải quân mà Tổng thống Donald Trump mô tả là một "hạm đội khổng lồ".

Căng thẳng giữa hai nước đã gia tăng từ trước khi chiến sự bùng nổ. Đầu tháng 2, một máy bay không người lái Shahed-139 của Iran được cho là đã "tiếp cận một cách hung hăng" tàu sân bay Mỹ và thực hiện các động tác "cơ động không cần thiết".

Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ khi đó cho biết máy bay không người lái này đã bị một tiêm kích Mỹ bắn hạ.

Kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran bắt đầu, lực lượng Mỹ đã làm hư hại hoặc phá hủy hơn 90 tàu của Iran, theo số liệu do Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ công bố.

Iran Tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln hạm đội khổng lồ
