Quốc tế

"Vòm Sắt" bất lực trước hỏa lực Iran, Hezbollah, Israel tính phương án mạnh tay?

Hải Hưng

(NLĐO) - Hezbollah phóng khoảng 100 rốc-két vào Israel khiến hệ thống “Vòm Sắt” chịu sức ép lớn và Tel Aviv chuẩn bị đáp trả bằng chiến dịch đổ bộ Lebanon.

"Khoảng 100 rốc-két được Hezbollah phóng vào Iran khiến hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt (Iron Dome) bị quá tải" - một nguồn tin từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiết lộ với New York Post và thừa nhận Israel chỉ đánh chặn được 1/2 số rốc-két nói trên.

Chiến dịch tập kích dữ dội Israel được lực lượng Hezbollah tại Lebanon thực hiện ngày 11-3.

"Vòm Sắt" của Israel “chịu trận” trước hỏa lực Iran, Hezbollah - Ảnh 1.

Theo nguồn tin từ IDF, Hezbollah đã phóng 100 quả rốc-két vào Israel hôm 11-3. Ảnh: New York Post

Bên cạnh đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng tuyên bố đã phối hợp với Hezbollah thực hiện một chiến dịch tấn công kéo dài khoảng 5 giờ nhằm vào hơn 50 mục tiêu trên lãnh thổ Israel.

Theo IRGC, Iran đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo trong khi Hezbollah triển khai các máy bay không người lái (UAV) tự sát và rốc-két.

Tuyên bố của phía Iran cho biết "các đòn tấn công phối hợp quy mô lớn" đã đánh trúng nhiều mục tiêu trên khắp lãnh thổ Israel, trải dài từ TP Haifa ở phía Bắc, Tel Aviv ở miền Trung cho đến Beersheba ở miền Nam.

Tehran khẳng định chiến dịch này đã gây ra "những đòn đánh đau đớn" vào các căn cứ quân sự Israel.

Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại tại Israel cũng như quy mô của chiến dịch trên bộ mà Tel Aviv có thể triển khai để đáp trả Hezbollah.

Trong khi đó, Không quân Israel đã tiến hành không kích nhiều bệ phóng rốc-két chuẩn bị khai hỏa và các cơ sở hạ tầng liên quan tới Hezbollah trên khắp lãnh thổ Lebanon.

IDF cho biết các đòn đánh đã phá hủy hàng chục bệ phóng và vô hiệu hóa nhiều thành viên của lực lượng Hezbollah tại Lebanon. Một quan chức Israel mô tả loạt tấn công của Hezbollah giống như "nhiệm vụ tự sát" khi họ biết rằng Israel sẽ tiến hành trả đũa.

Diễn biến căng thẳng xảy ra ngày thứ 12 kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch "Cuồng nộ kinh hoàng" nhằm vào Iran hôm 28-2. Chiến dịch gần nhất trước đó vào tháng 6-2025, cũng kéo dài 12 ngày trước khi các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Người dân Israel đã được yêu cầu chuẩn bị đối phó với nguy cơ các cuộc tấn công leo thang từ Lebanon, đồng thời cảnh giác khả năng lực lượng Houthi tại Yemen tham gia xung đột.

Houthi hiện vẫn chưa tấn công Israel nhưng họ tuyên bố "ngón tay đã đặt trên cò súng". Điều này càng khiến nhiều người tại Israel lo ngại có thể nhóm đang tích trữ vũ khí để tung ra một đợt tấn công quy mô lớn trong cùng thời điểm.

Kể từ khi nổ ra xung đột, Iran đã tấn công ít nhất 10 quốc gia vùng Vịnh, nơi có các căn cứ quân sự Mỹ. Tuy nhiên, Iran không tấn công Yemen, đất nước mà Houthi đang đóng quân.

Tin liên quan

Hai tàu chở dầu phát nổ ngoài khơi Iraq, khói lửa mù mịt

Hai tàu chở dầu phát nổ ngoài khơi Iraq, khói lửa mù mịt

(NLĐO) - Ít nhất một người thiệt mạng và hàng chục người được giải cứu sau khi hai tàu chở dầu phát nổ và bốc cháy dữ dội ngoài khơi cảng Basra, miền Nam Iraq.

Iran và Hezbollah "liên thủ" tấn công Israel cùng lúc?

(NLĐO) - Những hành động mới nhất của Iran và nhóm Hezbollah ở Lebanon được đánh giá là đánh dấu sự leo thang căng thẳng nghiêm trọng.

Iran siết chặt eo biển Hormuz, "khẩu chiến" tại Liên hợp quốc

(NLĐO) - Iran xác nhận đã nổ súng vào hai tàu thương mại, bao gồm tàu chở hàng rời của Thái Lan, tại vịnh Ba Tư hôm 11-3.

Israel Iran Lebanon Yemen Mỹ houthi Hezbollah
