VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Kinh tế
image

VIDEO: Tết của những người bán vé số dạo

Phóng sự ảnh - video: Vân Du -

(NLĐO) – Người dân có hoàn cảnh khó khăn đi bán vé số dạo xuyên Tết để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống.

Video liên quan

Người dân đổ xô mua vé số cầu may dịp Tết Nguyên đán 2026

Người dân đổ xô mua vé số cầu may dịp Tết Nguyên đán 2026

Kinh tế 15/02/2026
Xổ số miền Nam: Đại lý vé số Hổ lập “kỷ lục” về giải độc đắc

Xổ số miền Nam: Đại lý vé số Hổ lập “kỷ lục” về giải độc đắc

Kinh tế 14/02/2026
Xổ số miền Nam: Ba người suýt mất 10 tỉ đồng vì quên dò vé số

Xổ số miền Nam: Ba người suýt mất 10 tỉ đồng vì quên dò vé số

Kinh tế 13/02/2026

Trong khi nhiều gia đình đang quây quần bên bữa cơm ngày Mùng 1 Tết thì những người bán vé số dạo ở Cà Mau lại rong ruổi khắp nơi mưu sinh với hy vọng kiếm ít tiền để trang trải cuộc sống.

Ông Phạm Cà Na (66 tuổi; ngụ xã Khánh An, tỉnh Cà Mau) cho biết mỗi ngày đạp xe gần 20 km để ra trung tâm tỉnh Cà Mau nhận vé số từ đại lý. Sau đó, ông len lỏi vào các con hẻm nhỏ, những trục đường chính và những quán cà phê để mời mọi người mua vé số.

"Mỗi ngày, tôi bán được 200 tờ vé số, kiếm được  220.000 đồng. Bán hết vé số cũng khoảng 22 giờ, nên tôi tranh thủ chạy về nhà phụ vợ chăm sóc đứa con trai bị bệnh tâm thần" – ông Na bộc bạch.

Bà Dương Thị Chính (70 tuổi; ngụ phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) cho hay ngày Tết vé số bán "đắt như tôm tươi". "Những ngày Tết, bà con không ngần ngại bỏ ra vài chục ngàn, thậm chí cả trăm đồng để mua vé số với hy vọng trở đổi đời. Lớn tuổi, lội bộ bán vé số cả ngày rất  mệt nhưng vì hoàn cảnh nên tôi phải cố gắng" – bà Chính chia sẻ.

Theo lời nhiều đại lý, thông tin vé số trúng giải độc đắc liên tục "nổ" ở miền Tây thời gian qua đã giúp cho vé số kiến thiết bán hết rất nhanh, đặc biệt là trong những ngày Tết.

Dưới đây là hình ảnh người bán vé số dạo ở Cà Mau tất bật mưu sinh dịp Tết:

VIDEO: Tết của những người bán vé số dạo - Ảnh 1.

VIDEO: Tết của những người bán vé số dạo - Ảnh 2.

VIDEO: Tết của những người bán vé số dạo - Ảnh 3.

VIDEO: Tết của những người bán vé số dạo - Ảnh 4.

Người bán vé số dạo ở Cà Mau mưu sinh dịp Tết

VIDEO: Tết của những người bán vé số dạo - Ảnh 5.

VIDEO: Tết của những người bán vé số dạo - Ảnh 6.

Vé số dịp Tết bán "đắt như tôm tươi"


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo