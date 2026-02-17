VIDEO: Tết của những người bán vé số dạo

Trong khi nhiều gia đình đang quây quần bên bữa cơm ngày Mùng 1 Tết thì những người bán vé số dạo ở Cà Mau lại rong ruổi khắp nơi mưu sinh với hy vọng kiếm ít tiền để trang trải cuộc sống.

Ông Phạm Cà Na (66 tuổi; ngụ xã Khánh An, tỉnh Cà Mau) cho biết mỗi ngày đạp xe gần 20 km để ra trung tâm tỉnh Cà Mau nhận vé số từ đại lý. Sau đó, ông len lỏi vào các con hẻm nhỏ, những trục đường chính và những quán cà phê để mời mọi người mua vé số.

"Mỗi ngày, tôi bán được 200 tờ vé số, kiếm được 220.000 đồng. Bán hết vé số cũng khoảng 22 giờ, nên tôi tranh thủ chạy về nhà phụ vợ chăm sóc đứa con trai bị bệnh tâm thần" – ông Na bộc bạch.

Bà Dương Thị Chính (70 tuổi; ngụ phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) cho hay ngày Tết vé số bán "đắt như tôm tươi". "Những ngày Tết, bà con không ngần ngại bỏ ra vài chục ngàn, thậm chí cả trăm đồng để mua vé số với hy vọng trở đổi đời. Lớn tuổi, lội bộ bán vé số cả ngày rất mệt nhưng vì hoàn cảnh nên tôi phải cố gắng" – bà Chính chia sẻ.

Theo lời nhiều đại lý, thông tin vé số trúng giải độc đắc liên tục "nổ" ở miền Tây thời gian qua đã giúp cho vé số kiến thiết bán hết rất nhanh, đặc biệt là trong những ngày Tết.

Dưới đây là hình ảnh người bán vé số dạo ở Cà Mau tất bật mưu sinh dịp Tết:

Người bán vé số dạo ở Cà Mau mưu sinh dịp Tết

Vé số dịp Tết bán "đắt như tôm tươi"



