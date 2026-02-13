HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Ba người suýt mất 10 tỉ đồng vì quên dò vé số

Thu Tâm

(NLĐO) – Ba khách hàng suýt mất 10 tỉ đồng xổ số miền Nam do mua 5 tờ vé số trúng giải độc đắc nhưng quên dò

Ngày 13-2, chị Hà Tô Phương Lan – Chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh – chia sẻ lên trang Facebook của đại lý mình về việc 3 khách hàng mua vé số của xổ số miền Nam từ 4-5 ngày trước nhưng quên dò, nay phát hiện trúng độc đắc nên đã liên hệ với đại lý đổi thưởng.

3 Người suýt mất 10 tỉ đồng Xổ số miền Nam do quên dò vé số - Ảnh 1.

Những khách hàng trúng độc đắc 5 tờ vé số nhưng 4-5 ngày sau mới phát hiện. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

"Ngày hôm nay khách mới dò xong. Mai mốt mua thì dò sớm nhé khách ơi" – chị Phương Lan chia sẻ.

Dòng chia sẻ của đại lý vé số Lan Hùng Tú nhận về hàng trăm lượt thích, chia sẻ và bình luận như: "Người mua dò liền thường không trúng"; "Xin vía lộc may mắn"; "Cho em xin vía trúng độc đắc"…

Theo chia sẻ của chị Phương Lan, 2 khách hàng trúng độc đắc (dãy số 132030) 3 tờ vé số Đồng Tháp, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng chiều 9-2.

Người còn lại cũng trúng độc đắc (dãy số 465579) 2 tờ vé số Tiền Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng chiều 8-2.

Vé số Tây Ninh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng chiều 12-2, giải độc đắc (dãy số 451294) cũng được xác định "ở lại" tỉnh Tây Ninh.

Nơi bán trúng độc đắc 32 tỉ đồng vé số Tây Ninh là một đại lý vé số ở xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Đến trưa 13-2, khách hàng đầu tiên trúng độc đắc 2 vé Tây Ninh đã đến đại lý đổi thưởng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 14 vé trúng độc đắc còn lại đang được các đại lý "truy tìm".

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Người trúng 2 giải độc đắc vé Xuân Bính Ngọ 2026 đã lộ diện

Xổ số miền Nam: Người trúng 2 giải độc đắc vé Xuân Bính Ngọ 2026 đã lộ diện

(NLĐO) – 6 đài đầu tiên của xổ số miền Nam phát hành kỳ vé Xuân Bính Ngọ 2026 đều đã tìm ra khách hàng trúng giải độc đắc

Xổ số miền Nam: 2 giải độc đắc Xuân trúng tại TPHCM và Cà Mau

(NLĐO) – 4 trong 6 đài đầu tiên của xổ số miền Nam phát hành kỳ vé Xuân Bính Ngọ 2026 đã tìm ra khách hàng trúng giải độc đắc

Xổ số miền Nam: Người trúng 2 giải độc đắc Xuân đầu tiên đã lộ diện

(NLĐO) – Xổ số miền Nam hôm nay (11-2) sẽ mở thưởng đối với vé số Xuân Bính Ngọ 2026 của 3 đài là Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai

tỉnh Tây Ninh vé số xổ số XSMN Xổ số kiến thiết XSKT Đồng Tháp xổ số miền nam xổ số hôm nay trúng số KQXS kết quả xổ số hôm nay trúng độc đắc kết quả xổ số miền nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo