Xổ số miền Nam: Ba người suýt mất 10 tỉ đồng vì quên dò vé số

Ngày 13-2, chị Hà Tô Phương Lan – Chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh – chia sẻ lên trang Facebook của đại lý mình về việc 3 khách hàng mua vé số của xổ số miền Nam từ 4-5 ngày trước nhưng quên dò, nay phát hiện trúng độc đắc nên đã liên hệ với đại lý đổi thưởng.

Những khách hàng trúng độc đắc 5 tờ vé số nhưng 4-5 ngày sau mới phát hiện. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

"Ngày hôm nay khách mới dò xong. Mai mốt mua thì dò sớm nhé khách ơi" – chị Phương Lan chia sẻ.

Dòng chia sẻ của đại lý vé số Lan Hùng Tú nhận về hàng trăm lượt thích, chia sẻ và bình luận như: "Người mua dò liền thường không trúng"; "Xin vía lộc may mắn"; "Cho em xin vía trúng độc đắc"…

Theo chia sẻ của chị Phương Lan, 2 khách hàng trúng độc đắc (dãy số 132030) 3 tờ vé số Đồng Tháp, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng chiều 9-2.

Người còn lại cũng trúng độc đắc (dãy số 465579) 2 tờ vé số Tiền Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng chiều 8-2.

Vé số Tây Ninh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng chiều 12-2, giải độc đắc (dãy số 451294) cũng được xác định "ở lại" tỉnh Tây Ninh.

Nơi bán trúng độc đắc 32 tỉ đồng vé số Tây Ninh là một đại lý vé số ở xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Đến trưa 13-2, khách hàng đầu tiên trúng độc đắc 2 vé Tây Ninh đã đến đại lý đổi thưởng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 14 vé trúng độc đắc còn lại đang được các đại lý "truy tìm".