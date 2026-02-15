HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Người dân đổ xô mua vé số cầu may dịp Tết Nguyên đán 2026

Bài và ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) – Thị trường xổ số nóng lên khi người dân tăng sức mua để giải trí, lì xì và hy vọng trúng thưởng vào dịp Tết Bính Ngọ.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường xổ số tại TPHCM trở nên sôi động hơn hẳn. Ghi nhận tại nhiều đại lý vé số kiến thiết và điểm bán Vietlott cho thấy lượng khách mua tăng mạnh, các quầy vé luôn trong tình trạng nhộn nhịp từ sáng đến tối.

Không chỉ người chơi quen thuộc, nhiều người dân mua vé số với tâm lý cầu may đầu năm, mua làm quà lì xì hoặc giải trí trong những ngày nghỉ Tết, góp phần đẩy sức mua tăng cao so với ngày thường.

Mỗi ngày phát hành 48 triệu vé số kiến thiết

Điểm đáng chú ý trên thị trường xổ số dịp Tết năm nay là việc các công ty xổ số kiến thiết khu vực phía Nam đồng loạt tăng sản lượng phát hành. 

Từ ngày 10-2 (23 tháng Chạp) đến ngày 9/3, 21 công ty xổ số kiến thiết phía Nam, mỗi đơn vị phát hành 16 triệu vé/kỳ, tăng 2 triệu vé so với mức phát hành thông thường.

Theo lịch phát hành, mỗi ngày có 3 công ty xổ số kiến thiết mở thưởng, đồng nghĩa thị trường tiếp nhận khoảng 48 triệu vé/ngày. Mỗi vé gồm 6 số, in theo seri 16 tờ, thay vì 14 tờ như trước đây.

Anh Thanh, một người chơi vé số lâu năm tại phường Gò Vấp, cho biết việc tăng số lượng tờ trong một seri khiến giải đặc biệt trở nên hấp dẫn hơn. “Nếu mua trọn một seri 16 tờ và trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng thì tổng tiền thưởng có thể lên tới 32 tỉ đồng. Điều này khiến nhiều người sẵn sàng mua nguyên seri để chơi Tết” - anh Thanh nói.

Tại một đại lý vé số trên đường Phan Huy Ích (phường An Hội Tây), nhân viên bán hàng cho biết lượng khách mua vé tăng mạnh trong những ngày cận Tết, đặc biệt là khách mua theo seri. “Có ngày đại lý không còn vé lẻ để bán vì nhiều khách mua cả xấp vài chục đến hàng trăm vé. Từ sáng đến chiều, nhân viên hầu như không có lúc rảnh tay” - người này chia sẻ.

Anh Minh Lê, chủ đại lý vé số cấp 1 Minh Chính (phường Gò Vấp), cho biết sức mua vé số kiến thiết dịp Tết thường tăng khoảng 30%-40% so với ngày thường. Mỗi ngày đại lý của anh đưa ra thị trường khoảng 160.000 vé nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu.

“Vé số kiến thiết đã được các công ty in sẵn. Đại lý chỉ cần nộp đủ tiền và nhận vé theo hạn mức đã được phê duyệt. Dịp Tết năm nay, lượng vé tiêu thụ rất tốt, hầu như không tồn” - anh Lê cho biết.

Không chỉ các đại lý lớn, người bán vé số dạo cũng hưởng lợi từ sức mua tăng cao. Chị Liên, người có hơn 15 năm bán vé số dạo tại TPHCM, cho biết ngày thường chị chỉ bán được khoảng 600-700 vé, nhưng cận Tết có thể bán tới 1.000 vé mỗi ngày.

“Từ 23 tháng Chạp, tôi đã mua đứt vài ngàn vé để bán dần đến mùng 10 Tết, vì nhiều khách muốn mua vé trước ngày quay số. Dịp Tết bán vất vả hơn nhưng thu nhập cũng khá hơn” - chị Liên chia sẻ.

- Ảnh 3.

Người dân TPHCM mua vé số kiến thiết

Vietlott sôi động nhờ tâm lý cầu may đầu năm

Không kém phần nhộn nhịp, các điểm bán vé số điện toán Vietlott cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh trong những ngày cận Tết, dù giá trị giải Jackpot của một số sản phẩm chưa ở mức kỷ lục.

Theo các đại lý, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc từ đầu năm 2026 đến nay liên tiếp xuất hiện nhiều vé trúng Jackpot, từ vài tỉ đồng đến hàng trăm tỉ đồng. Đặc biệt, tại kỳ quay ngày 20-1, một khách hàng tại TPHCM đã trúng giải Jackpot 1 của Power 6/55 với giá trị hơn 257 tỉ đồng, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh trên thị trường.

Chị Thanh Xuân, chủ một điểm bán Vietlott tại phường Bình Thạnh, cho biết lượng khách mua vé tăng rõ rệt so với ngày thường. “Nhiều người mua vé để cầu lộc đầu năm, có người mua làm quà lì xì cho người thân, bạn bè. Một số doanh nghiệp còn mua vé số để tặng nhân viên trong các buổi tiệc tất niên” - chị Xuân nói.

- Ảnh 4.

Khá đông người chơi tại một điểm bán vé số Vietlott

Theo ghi nhận, các sản phẩm Power 6/55 và Mega 6/45 tiếp tục thu hút người chơi nhờ giá trị giải Jackpot lớn, trong khi Lotto 5/35 và Keno được lựa chọn nhiều vì cách chơi đơn giản, mệnh giá thấp, phù hợp để mua thường xuyên hoặc làm quà đầu năm.

Anh Lân, một người chơi Vietlott tại TPHCM, cho rằng trong không khí năm mới, vé số không chỉ là trò chơi giải trí mà còn mang ý nghĩa tinh thần. “Mỗi tấm vé là một hy vọng nhỏ, mua để vui Tết và biết đâu gặp may” - anh nói.

Theo Vietlott, đến nay doanh nghiệp đã phát triển khoảng 6.000 điểm bán trên toàn quốc. Bên cạnh kênh bán vé truyền thống, Vietlott tiếp tục mở rộng kênh bán vé qua điện thoại và các ứng dụng thanh toán điện tử như MoMo, ZaloPay, VNPAY…, giúp người chơi dễ dàng tham gia thử vận may trong dịp đầu năm mới.

