VIDEO: Thu hoạch đặc sản tỉ USD ở Cà Mau

Những ngày cuối năm, nhiều hộ dân ở Cà Mau đã rút cống vuông tôm để lấy nước từ sông vào rồi đặt lú bắt tôm sú bán cho thương lái lấy lộc cuối năm.

Ông Nguyễn Văn Bá (67 tuổi; ngụ xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau) cho biết gia đình có hơn 3 ha đất nuôi tôm và cua biển trên cùng diện tích. "Ngoài đặt lú bắt tôm bán lấy tiền xài Tết thì tôi còn cho các cháu ở TPHCM về trải nghiệm thu hoạch và thưởng thức loài đặc sản tỉ USD" – ông Bá chia sẻ.

Với 2 cái lú, sau một đêm, ông Bá bắt được 7 kg tôm sú loại 24 con/kg. Lão nông này bán 3 kg tôm lấy tiền lì xì Tết, số còn lại thì cho con cháu thưởng thức trong mấy ngày Xuân.

Chị Nguyễn Kiều Nhung (26 tuổi; ngụ TP Cần Thơ) cho hay do đặc thù công việc nên chỉ có dịp Tết mới được về quê thăm ông bà ngoại được lâu. "Khi vừa kéo đuôi lú lên thì tôm sú búng văng nước tung tóe. Cảm giác đó rất tuyệt. Tôm nuôi tự nhiên nên khi luộc ăn rất ngọt" – chị Nhung cười nói.

Em Nguyễn Kiều Mai (17 tuổi) khoe trong quá trình thu hoạch tôm đã chụp lại rất nhiều hình để khi về TPHCM sẽ giới thiệu với bạn bè về những trải nghiệm thú vị tại Cà Mau.

Cà Mau có diện tích nuôi tôm trên 427.000 ha và được xem là "thủ phủ" tôm của cả nước. Năm 2025, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản của tỉnh ước đạt hơn 908.000 tấn (sản lượng tôm 566.000 tấn) với kim ngạch xuất khẩu hơn 2,5 tỉ USD.

Dưới đây là hình ảnh người dân Cà Mau thu hoạch loài đặc sản tỉ USD dịp Tết:

Cà Mau được xem là "thủ phủ" tôm của cả nước với diện tích hơn 427.000 ha

Những con tôm sú mẹ có trọng lượng 3 con/kg được người dân dùng để ép tôm giống

Tôm giống được người dân mua về thả vào vuông tôm có kích thước rất nhỏ

Mỗi chén tôm sú giống được hộ nuôi và người bán ước lượng 1.000 con

Người dân mua tôm giống về thả nuôi với giá từ 22 – 25 đồng/con

Sau hơn 5 tháng thả nuôi, tôm sú đạt trọng lượng trên dưới 30 con/kg thì người dân đặt lú bắt bán cho thương lái