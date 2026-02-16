Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khu vực quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) rực rỡ sắc màu của lan hồ điệp, với các chậu lan đủ kiểu dáng.

Khu vực bán lan hồ điệp trước sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) dịp cận Tết Bính Ngọ 2026

Những năm trước, một số cửa hàng bán lan hồ điệp bày bán một số chậu lan "khủng" có giá lên tới hàng tỉ đồng. Gần nhất vào dịp sát Tết Ất Tỵ 2025, xuất hiện chậu lan hồ điệp khổng lồ mang tên "Rồng vàng lan ngọc", cao hơn 3 m, được niêm yết mức giá 3,686 tỉ đồng.

Tuy nhiên năm nay, theo ghi nhận của phóng viên, vắng bóng hoàn toàn chậu lan tiền tỉ tại các cửa hàng bán lan hồ điệp xung quanh sân Mỹ Đình. Thay vào đó, một số chậu lan có giá cao nhất được ghi nhận mức sát 100 triệu đồng.

Dịp Tết năm 2025, một chậu lan hồ điệp được rao bán với giá 3,868 tỉ đồng. Năm nay, thiếu vắng các chậu lân tiền tỉ tại các cửa hàng hoa ở Hà Nội.

Tết năm nay, các mẫu lan hồ điệp cắm dáng nghệ thuật như ghép lũa, suối được ưa chuộng. Theo một nhân viên bán hàng, những chậu lan nhỏ đặt trang trí ở bàn phòng khách có giá từ vài triệu đến dưới 10 triệu đồng, tùy số lượng cành, rất thu hút khách.

"Năm nay nhiều khách hàng cân nhắc mua các chậu lan mini, nhỏ hơn so với năm trước để phù hợp với túi tiền. Theo đó, họ chọn các mẫu chậu lan nhỏ đặt ở bàn uống nước, được cắm khá cầu kỳ, thẩm mỹ"- nhân viên bán lan hồ điệp trước cổng sân Mỹ Đình chia sẻ.

Năm nay, những chậu lan hồ điệp được tạo dáng đẹp mắt

Một số cửa hàng cắm lan khá cầu kỳ

Tại khu vực sân Mỹ Đình, các chậu lan giá cao nhất ghi nhận ở mức gần 100 triệu đồng

Chậu lan có giá 99 triệu đồng

Trong khi đó, những chậu kích thước lớn, giá trên 10 triệu đồng ghi nhận sức mua chậm hơn, chủ yếu phục vụ nhóm khách hàng đặt sớm hoặc mua biếu tặng, mua phục vụ nhu cầu doanh nghiệp.

Theo các chủ cửa hàng, sức mua mùa Tết năm nay không còn sôi động như trước khi người tiêu dùng có xu hướng cân nhắc kỹ hơn trong chi tiêu. Dù vậy, thú chơi lan vẫn được duy trì, nhưng khách hàng chủ yếu lựa chọn những chậu có mức giá vừa phải thay vì các dòng cao cấp.

Những chậu lan được cắm cầu kỳ, tạo dáng đẹp, có giá hàng chục triệu đồng dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thị trường lan hồ điệp không sôi động như những năm trước, nhưng vẫn giữ được sức hút nhất định với người tiêu dùng.

Những chậu lan có mức giá "mềm" hơn, phù hợp với túi tiền được nhiều gia đình lựa chọn mua để trang trí Tết

Các chậu lan mini hút khách dịp Tết

Trong khi đó, các chậu lan có giá hàng chục triệu đồng phù hợp với nhu cầu biếu tặng, nhu cầu của doanh nghiệp

Lan hồ điệp vẫn là loài hoa hút khách trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về

Lan hồ điệp là giống cây thân ngắn, tốc độ sinh trưởng chậm nhưng bù lại có thời gian khoe sắc khá lâu, thường kéo dài 2 đến 3 tháng nếu được chăm sóc đúng cách. Tại các gian hàng ở khu vực sân vận động Mỹ Đình, phần lớn sản phẩm đều được nhập trực tiếp từ Đà Lạt - vùng trồng hoa lớn của cả nước.

Lan hồ điệp Đà Lạt được ưa chuộng nhờ cánh hoa dày, màu sắc tươi tắn, đa dạng từ trắng, vàng, hồng, tím đến các dòng phối màu tự nhiên độc đáo, đáp ứng nhu cầu trang trí và biếu tặng dịp Tết.