Trưa 29 tháng Chạp, vé máy bay Tết từ TPHCM đi Hà Nội giảm mạnh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Trưa 29 tháng Chạp, vé máy bay Tết từ TPHCM đi Hà Nội giảm mạnh

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) - Khách bay từ TPHCM đi Hà Nội nếu mua vé thời điểm này, giá chỉ từ 2,53 triệu đồng/chặng, bằng một nửa những ngày cao điểm.

Ngày 16-2 (tức 29 tháng Chạp) số liệu của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho thấy trong ngày hôm nay, có tổng cộng 863 chuyến bay đi đến sân bay này, với xấp xỉ 120.000 lượt hành khách.

Trong ngày cuối của năm Ất Tỵ, nhu cầu đi lại qua sân bay Tân Sơn Nhất vẫn cao hơn nhiều so với ngày thường. Riêng Nhà ga T1 có hơn 18.700 lượt hành khách, trong khi Nhà ga T3 có xấp xỉ 28.000 lượt hành khách đi từ sân bay Tân Sơn Nhất tới các tỉnh miền Bắc, miền Trung. 

TIN LIÊN QUAN

Nhiều người vẫn chọn bay ngày cuối năm để về quê đón Tết cùng gia đình và người thân. Đáng chú ý, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động trưa nay, nếu khách mua vé máy bay từ TPHCM đi Hà Nội, giá vé thấp bất ngờ.

Cụ thể, Vietjet đang mở bán nhiều chuyến bay khởi hành vào chiều tối nay, thậm chí là đón giao thừa trên máy bay, với các mức giá chỉ từ 2,53 triệu đồng/chặng (đã gồm thuế, phí). Mức giá này chỉ còn một nửa so với giai đoạn cao điểm trước đó. Vài tuần trước, đường bay giữa TPHCM và Hà Nội vé máy bay cạn nhanh dù các hãng liên tục bổ sung – giá vé có thời điểm hạng phổ thông cũng lên tới 5 triệu đồng/chặng.

Sun PhuQuoc Airways mở bán chặng TPHCM đi Hà Nội chiều tối nay giá từ 3 triệu đồng/chặng; trong khi nếu khách bay Vietnam Airlines giá thấp nhất cũng chỉ khoảng 3,12 triệu đồng. Một số chuyến bay khởi hành vào 22 giờ hoặc 23 giờ, đồng nghĩa việc hành khách sẽ đón thời khắc chuyển giao năm mới trên máy bay.

Nếu bay các ngày tiếp theo như mùng 1,2 Tết cùng chặng này, giá vé sẽ giảm dần về dưới 2 triệu đồng/chặng.

- Ảnh 2.

Khách bay từ TPHCM đi Hà Nội ngày cuối năm có giá vé thấp bất ngờ

Hiện tại, nhà ga T3 Tân Sơn Nhất do các hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Bamboo Airways, Vietravel Airlines, Sun PhuQuoc Airways khai thác tất cả đường bay nội địa. Riêng nhà ga T1 ở sân bay Tân Sơn Nhất do Vietjet khai thác tất cả chuyến bay nội địa.

Các hãng hành không khuyến nghị hành khách thực hiện làm thủ tục trực tuyến trước chuyến bay thông qua website, ứng dụng di động, tổng đài hoặc các quầy tự làm thủ tục (kiosk check-in) trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành, tránh tình trạng xếp hàng chờ đợi ở sân bay.

- Ảnh 3.

Giá vé máy bay chặng TPHCM đi Hà Nội ngày 29 tháng Chạp. Ảnh chụp màn hình trưa cùng ngày


- Ảnh 4.

Nếu bay chiều tối nay, giá vé chặng TPHCM - Hà Nội chỉ còn một nửa so với mức cao điểm trước Tết

 

Tin liên quan

Bất ngờ vé máy bay Tết từ TPHCM đi Hà Nội ngày 28 tháng Chạp

Bất ngờ vé máy bay Tết từ TPHCM đi Hà Nội ngày 28 tháng Chạp

(NLĐO) – Ngày 15-2, sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục khai thác hơn 1.000 chuyến bay, trong đó giá vé máy bay từ TPHCM đi Hà Nội thấp bất ngờ.

Vé máy bay khứ hồi TPHCM - Hà Nội dịp Tết: Gần 20 triệu đồng!

(NLĐO) – Vé máy bay Tết 2026 TPHCM - Hà Nội, chặng nhộn nhịp nhất cả nước, vẫn còn nhiều chỗ đang mở bán nhưng mức giá không phải ai cũng mua được

Vé máy bay Tết căng thẳng, hàng không tăng chuyến, thuê thêm 19 máy bay

(NLĐO)- Vé máy bay Tết hạng phổ thông trên nhiều đường bay từ TPHCM đi các địa phương khan hiếm, nhiều chặng đã được các hãng hàng không bán hết.

sân bay Tân Sơn Nhất giá vé máy bay vé máy bay Tết vé máy bay chặng tphcm - hà nội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo