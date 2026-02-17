VIDEO: Thủ phủ chiến mã vang bóng một thời bây giờ ra sao?

Từng là thủ phủ cung cấp những chiến mã lừng lẫy cho các đường đua, nghề nuôi ngựa tại Đức Hòa (Long An, nay là tỉnh Tây Ninh) đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại ở việc giữ lửa đam mê, những người chăn ngựa nơi đây đang mở ra một hướng đi mới: biến kỹ năng truyền thống thành những khóa đào tạo chuyên nghiệp và hướng đến trở thành khu vui chơi cuối tuần ở ngay sát TPHCM.

Từng là nguồn thu nhập chính giúp nhiều hộ gia đình vùng đất Đức Hòa vươn lên thoát nghèo, nghề nuôi chiến mã nay đã qua thời hoàng kim. Thời điểm trường đua Phú Thọ còn hoạt động sôi nổi, con ngựa chính là “đầu cơ nghiệp” của người dân nơi đây.

Với ông Nguyễn Hà Hạnh (sinh năm 1954), nuôi ngựa không chỉ là nghề mà còn là truyền thống gia đình từ trước năm 1975 và truyền thống ấy được trao truyền qua nhiều thế hệ.

“Hồi đó, có người mua ngựa với giá chỉ 600.000 đồng, đẻ được hai con ngựa đua, bán tổng cộng 90 triệu đồng, xây được cái nhà khang trang” - ông Hạnh nhớ lại.

Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra vào năm 2011 khi các trường đua Phú Thọ chính thức ngừng hoạt động, khiến nghề nuôi ngựa rơi vào cảnh bấp bênh. Nhiều hộ dân đã phải ngậm ngùi bỏ nghề, nhưng những người trẻ như anh Nguyễn Minh Hiếu (sinh năm 2001) vẫn quyết tâm bám trụ và tìm hướng đi mới.

"Tôi mong muốn mở rộng cộng đồng nuôi ngựa mạnh hơn, phát triển hơn, để trẻ em có thể về vùng quê trải nghiệm cưỡi ngựa" - anh Hiếu bộc bạch.

Nhiều trại ngựa tại Đức Hòa đã mở thêm các lớp hướng dẫn cưỡi ngựa chuyên nghiệp.





Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều trang trại tại Đức Hòa đã chủ động làm mới mình bằng các khóa đào tạo cưỡi ngựa chuyên nghiệp với mức học phí khoảng 5.000.000 đồng/khóa. Đây không chỉ đơn thuần là một môn thể thao, mà còn là nỗ lực của các chủ trang trại nhằm thu hút trẻ em từ thành phố về với vùng nông thôn để trải nghiệm thiên nhiên thực thụ.

Tại đây, học viên được trang bị những kỹ năng từ cơ bản đến chuyên sâu về cách điều khiển và giao tiếp trực tiếp với ngựa.

Để duy trì sức khỏe cho một chú ngựa, người nuôi phải cực kỳ lưu tâm đến chế độ ăn uống và các bệnh lý. Tổng chi phí thức ăn và công chăm sóc cho một con ngựa hiện nay rơi vào khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Người nuôi phải cực kỳ tỉ mẩn trong việc sắp xếp lịch ăn uống và tập luyện hằng ngày để phòng tránh các bệnh nguy hiểm như đau bụng hay cảm lạnh.

Bên cạnh các lớp học trải nghiệm, các chủ trại vẫn đang nỗ lực lai tạo giống ngựa của nước ngoài để cải thiện tầm vóc cho ngựa nội địa Việt Nam, sẵn sàng cho những sân chơi chuyên nghiệp hơn trong tương lai.




