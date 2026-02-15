HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Ngộ nghĩnh chú ngựa lùn nhất thế giới

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Chú ngựa tên Pumuckel được sách Kỷ lục Guinness thế giới chứng nhận là con ngựa lùn nhất thế giới, hiện vẫn còn sống.

Pumuckel là một con ngựa đực, chỉ cao vỏn vẹn 52,6 cm tính đến vai. Tuy nhiên, nó lại có sự tự tin của một con vật lớn gấp 10 lần kích thước mình!

Với bộ lông tuyệt đẹp, Pumuckel hiện sống trong một trang trại cùng với chủ nhân Carola Weidemann ở Đức.

img

Pumuckel chỉ cao vỏn vẹn 52,6 cm tính đến vai. Ảnh: KIDS

Bà Carola đã đưa Pumuckel về nhà sau khi nghe một người bạn kể về chú ngựa này.

“Tôi lái xe đến, nhìn thấy nó và thực sự bị sốc. Tôi chưa bao giờ thấy một con ngựa nhỏ như vậy trước đây” - người phụ nữ chia sẻ.

Theo bà Carola, vóc dáng nhỏ bé của Pumuckel là đặc điểm tự nhiên, không phải do lai tạo.

img

img

img

Ảnh: KIDS

Chú ngựa này được huấn luyện để trở thành ngựa trị liệu và thường xuyên đến các viện dưỡng lão, bệnh viện chăm sóc người bệnh giai đoạn cuối, trường học và các cơ sở dành cho người khuyết tật.

Pumuckel rất thích được cưng chiều. Những món ăn vặt khoái khẩu của nó gồm cà rốt và táo.

img

Pumuckel có nhiều bạn, bao gồm cả mèo. Ảnh: KIDS

“Nó có tính cách rất đáng yêu, thân thiện với trẻ em, thích được gãi, vuốt ve và được mọi người chú ý” - bà Carola nói.

Những giống ngựa tuyệt chủng gần đây

Có 10 loài ngựa và ngựa vằn đã tuyệt chủng trong lịch sử, do sự mai một trong gây giống hoặc do con người săn bắt trái phép.

    1. Trong vòng 200 năm kể từ thời Vua Henry VIII giữa thế kỷ XVI, Norfolk Trotter là giống ngựa phổ biến nhất ở Anh, được ưa chuộng vì tốc độ và sức bền.
    2. Ngựa vằn Mỹ, còn được gọi là ngựa Hagerman. Các mẫu hóa thạch của ngựa vằn Mỹ có niên đại khoảng 3 triệu năm trước, vào cuối kỷ Pliocene.
    3. Ngựa Ferghana thời cổ đại được biết đến với đặc điểm "đổ mồ hôi máu", có lẽ là triệu chứng của một bệnh nhiễm trùng da đặc hữu.
    4. Narragansett Pacer - giống ngựa đầu tiên được lai tạo ở Mỹ, có nguồn gốc từ giống ngựa Anh và Tây Ban Nha ngay sau cuộc Cách mạng Mỹ (1775-1783). Giống ngựa này không còn được nhìn thấy kể từ cuối thế kỷ XIX.
    5. Neapolitan - giống ngựa được lai tạo ở miền Nam nước Ý từ cuối thời Trung cổ đến thời Khai sáng.
    6. Ngựa đen Anh cổ. Giống ngựa này có nguồn gốc từ cuộc chinh phục Anh của người Norman năm 1066. Nhiều cá thể thuộc giống ngựa này có màu nâu đỏ hoặc nâu sẫm.
    7. Quagga - một phân loài của ngựa vằn đồng bằng sống ở vùng phụ cận Nam Phi ngày nay và bị những người định cư Boer săn bắt đến tuyệt chủng. Con Quagga cuối cùng được biết đến đã chết trong một vườn thú ở Amsterdam vào năm 1883.
    8. Lừa hoang Syria - một trong những loài ngựa hiện đại nhỏ nhất từng được xác định, chỉ cao khoảng 1 m tính đến vai. Chúng nổi tiếng với tính khí ương ngạnh, khó thuần hóa và được biết đến từ hàng ngàn năm trước.
    9. Cá thể ngựa Tarpan cuối cùng trong điều kiện nuôi nhốt đã chết vào năm 1909.
    10. Turkoman - giống ngựa được các bộ tộc Turkic ưa chuộng. Dù đã tuyệt chủng nhưng dòng máu cao quý của chúng vẫn tồn tại trong giống ngựa nổi tiếng và vạm vỡ nhất hiện nay - Thoroughbred.


Tin liên quan

Những giải chạy độc đáo nhất thế giới: Từ đua với ngựa đến bị "thây ma" rượt

Những giải chạy độc đáo nhất thế giới: Từ đua với ngựa đến bị "thây ma" rượt

(NLĐO) - Từ chạy đua với ngựa cho đến lặn qua đầm lầy, từ bị "thây ma" rượt đuổi đến cõng vợ vượt chướng ngại vật, thế giới không thiếu những giải chạy kỳ lạ.

Ngựa sổng chuồng trên khoang, máy bay Mỹ phải quay đầu

(NLĐO) – Chiếc Boeing 747 chở hàng hóa và động vật từ New York - Mỹ tới Bỉ đã phải quay lại sân bay quốc tế John F. Kennedy vì một con ngựa sổng chuồng trên khoang.

Tranh cãi cưỡi ngựa từ châu Âu về Trung Quốc bị tố ngược đãi động vật

(NLĐO) - Mạng xã hội Trung Quốc nổ ra tranh cãi việc một người đàn ông cưỡi ngựa từ châu Âu trở về nước bị tố ngược đãi động vật.

