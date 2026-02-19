VIDEO: Trải nghiệm bắt ong mật ngày Tết

Dịp Tết, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, rất nhiều du khách đã đến Khu Du lịch sinh thái Sông Trẹm ở tỉnh Cà Mau để tham quan và vui chơi trong những ngày Tết.

Đến đây, du khách sẽ được cùng người dân đi đặt trúm bắt lươn; câu cá đồng và thưởng thức các món ăn đặc sản dưới tán rừng U Minh Hạ huyền thoại. Tuy nhiên, chuyến đi sẽ không trọn vẹn nếu du khách bỏ qua trải nghiệm bắt ong mật và thưởng thức những bắp mật ong ngọt lịm giữa rừng.

Sau khi chở khách khám phá khu rừng tràm nguyên sinh rộng hơn 100 ha bằng vỏ lãi, ông Trương Văn Bảnh (46 tuổi; ngụ xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau) sẽ hướng dẫn du khách đứng ở vị trí an toàn, đội mũ bảo vệ được làm bằng lưới rồi trực tiếp trổ tài lấy các tổ ong mật dài trên 1 m cho du khách tham quan.

Lúc này, ông Bảnh sẽ thổi từng hơi khói thật mạnh vào tổ làm cho hàng ngàn con ong tức tốc bay ra bảo vệ lãnh địa với tiếng kêu inh ỏi.

"Đàn ong bay ra ngoài để lộ phần bắp mật vàng óng ánh nên tôi chỉ cần lấy dao cắt mật, bỏ vào thùng. Với hàng chục năm gắn bó với nghề nên chỉ cần vài phút là tôi đã lấy xong một tổ ong" – ông Bảnh chia sẻ "bí kíp".

Chị Nguyễn Ngọc Vân (ngụ TP Hà Nội) cho hay đã cùng chồng đi du lịch nhiều nơi trong và ngoài nước nhưng đây là lần đầu tiên đặt chân đến Cà Mau.

Trước khi lựa chọn nơi đây làm điểm đến, vợ chồng chị Vân chỉ biết đến vùng đất này thông qua lời giới thiệu của hướng dẫn viên du lịch.

"Tôi ấn tượng vì Cà Mau không chỉ có cảnh quan thiên nhiên đẹp mà bà con nơi đây còn rất mến khách. Khi về TP Hà Nội hay quê chồng ở Hà Lan, tôi sẽ giới thiệu với bạn bè hãy đến Cà Mau. Đến đây, mọi người sẽ được trải nghiệm bắt ong và thưởng thức mật giữa rừng rất tuyệt. Mật ong ở đây có màu vàng óng ánh tự nhiên cộng với vị ngọt thanh… khi sử dụng sẽ rất tốt cho sức khỏe nên tôi đã mua vài lít đem về tặng người thân" – chị Vân cười nói.

Trước đó, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã công nhận Nghề gác kèo ong ở huyện U Minh là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Bên cạnh đó, mật ong rừng U Minh cũng được Hội đồng Xác lập kỷ lục Việt Nam công nhận tốp 100 đặc sản quà tặng Việt Nam.

Mật ong nguyên chất được xem là "thần dược" tự nhiên giàu chất chống oxy hóa, vitamin và enzyme nên khi sử dụng sẽ giúp tăng cường miễn dịch, kháng khuẩn, giảm ho, cải thiện tiêu hóa…

Dưới đây là những hình ảnh khu rừng tràm nguyên sinh và trải nghiệm bắt ong ngày Tết ở Cà Mau:

Khu rừng tràm nguyên sinh hơn 40 năm tuổi tuyệt đẹp ở Cà Mau

Ông Bảnh điều khiển vỏ lãi chở du khách tham quan khu rừng tràm nguyên sinh

Đuốc lấy ong được làm từ rễ non của cây gừa

Ông Bảnh trổ tài lấy ong cho du khách xem

Du khách được ông Bảnh mời thưởng thức mật ong và giới thiệu về nghề di sản của địa phương

Mật ong rừng U Minh được công nhận tốp 100 đặc sản quà tặng Việt Nam



