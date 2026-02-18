2 vạn khách du xuân, trẩy hội chùa Hương ngày mùng 2 Tết

4 giờ sáng ngày 18-2 (tức mùng 2 Tết Bính Ngọ), Ban Tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 đã triển khai đồng bộ toàn bộ các lực lượng tham gia phục vụ mùa lễ hội năm nay.

Theo thống kê của Ban Tổ chức, trong 2 ngày đầu năm mới Bính Ngọ, đã có khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du Xuân tại quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương. Riêng trong ngày 18-2 (mùng 2 Tết), lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sức hút của lễ hội ngay từ những ngày đầu năm, đồng thời đặt ra yêu cầu cao đối với công tác điều hành, phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đường thủy.

Đến thời điểm hiện tại, tất cả các bộ phận phục vụ lễ hội đã được triển khai đồng bộ, nghiêm túc. Các lực lượng tham gia đã có mặt đầy đủ tại các vị trí, thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công. Công tác tổ chức trong hai ngày đầu năm mới diễn ra an toàn, chưa ghi nhận sự cố đáng tiếc nào. Các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và hướng dẫn du khách được thực hiện bài bản, chặt chẽ.

Đáng chú ý, mặc dù lượng khách tăng cao trong ngày mùng 2 Tết, song không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài tại những điểm từng được xem là "điểm nóng" của các mùa lễ hội trước đây như bến Yến, bến Thiên Trù, khu vực lối ra vào chùa Thiên Trù hay khu vực động Hương Tích. Công tác phân luồng giao thông, điều tiết phương tiện đò thuyền và hướng dẫn khách tham quan được triển khai linh hoạt, kịp thời, góp phần đảm bảo dòng khách di chuyển ổn định, trật tự.

Theo đánh giá của nhiều du khách, không gian di tích năm nay có sự thay đổi rõ rệt về diện mạo và cảnh quan. Nhiều hàng quán kinh doanh lấn chiếm không gian di tích đã được giải tỏa, trả lại sự thông thoáng, trang nghiêm và linh thiêng vốn có của khu danh thắng. Việc chỉnh trang, sắp xếp lại hoạt động kinh doanh dịch vụ không chỉ góp phần nâng cao mỹ quan mà còn tạo cảm giác thoải mái, văn minh cho du khách khi hành hương, chiêm bái.

Trong ngày 18-2, Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 đã trực tiếp đến thăm, chúc Tết và làm việc với các tổ, trạm phục vụ lễ hội. Tại các buổi làm việc, ông Lê Văn Trang - Chủ tịch UBND xã Hương Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 - đã gửi lời chia sẻ, động viên tới các lực lượng đang làm nhiệm vụ trong những ngày vui Xuân của nhân dân cả nước và du khách thập phương.

Trưởng Ban Tổ chức ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cũng như khí thế làm việc nghiêm túc ngay từ ngày đầu ra quân của các cán bộ, chiến sĩ và người lao động. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng mùa lễ hội mới chỉ bắt đầu, dự báo trong những ngày tiếp theo, đặc biệt là các dịp cuối tuần và cao điểm sau Rằm tháng Giêng, lượng du khách sẽ tiếp tục tăng cao. Vì vậy, các lực lượng cần phát huy tinh thần chủ động, nâng cao ý thức trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa để đảm bảo công tác tổ chức theo đúng tinh thần chung của lễ hội năm nay: An toàn - Thân thiện - Chất lượng.