Những lễ hội nổi tiếng đầu năm mới

Lễ hội chùa Hương

Cứ mỗi dịp xuân về, người dân miền Bắc lại nô nức tham dự khai hội chùa Hương (xã Hương Sơn, Hà Nội) từ mùng 6 tháng Giêng. Lễ hội chùa Hương là một trong những lễ hội nổi tiếng nhất của miền Bắc bởi khu di tích thắng cảnh Hương Sơn sơn thủy hữu tình và linh thiêng.

Khu di tích danh thắng chùa Hương dự kiến đón hơn 1 triệu lượt du khách trong năm 2026

Du khách đến chùa Hương không chỉ được tham gia vào hành trình về cõi Phật, mà còn được đắm mình trong không gian của non nước mênh mông với hàng giờ ngồi thuyền ngắm cảnh.

Để sẵn sàng cho ngày khai hội chùa Hương 2026 UBND xã Hương Sơn đã thực hiện quy hoạch 116 gian hàng tại các khu vực Thiên Trù, bến Trò, tuyến Hương Tích, Giải Oan; 102 gian hàng ngoài quy hoạch được bố trí tại khu ngoại ô, khu Đền Trình và khu vực sân vận động xã.

Năm nay, không gian di tích năm nay có sự thay đổi rõ rệt về diện mạo và cảnh quan. Nhiều hàng quán kinh doanh lấn chiếm không gian di tích đã được giải tỏa, trả lại sự thông thoáng, trang nghiêm và linh thiêng vốn có của khu danh thắng. Việc chỉnh trang, sắp xếp lại hoạt động kinh doanh dịch vụ không chỉ góp phần nâng cao mỹ quan mà còn tạo cảm giác thoải mái, văn minh cho du khách khi hành hương, chiêm bái.

Dự kiến trong mùa lễ hội năm nay, khu di tích danh thắng chùa Hương sẽ đón hơn 1 triệu lượt du khách nên nhu cầu sử dụng đò vãn cảnh chùa Hương là rất lớn. Để đảm bảo an toàn cho du khách, địa phương sẽ siết chặt quản lý hoạt động phương tiện trên suối Yến.

Để tránh tình trạng xuồng máy gây ảnh hưởng đến hoạt động của các đò chèo tay, năm nay Ban Tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 chỉ bố trí 3 xuồng máy tại các vị trí bến Yến, cầu Hội và bến Thiên Trù phục vụ công tác ứng phó trong các tình huống khẩn cấp như cấp cứu, sửa chữa điện. Tất cả các lực lượng tham gia tổ chức lễ hội nếu không xử lý tình huống đặc biệt đều phải sử dụng đò chèo tay để di chuyển.

Ban Tổ chức cũng ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, giám sát. Hệ thống camera AI và thiết bị flycam được lắp đặt, vận hành dọc theo tuyến suối Yến nhằm theo dõi tình hình giao thông đường thủy, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Việc ứng dụng công nghệ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, minh bạch hóa hoạt động kiểm tra, đồng thời hỗ trợ điều hành nhanh chóng trong các tình huống phát sinh.

Lễ hội đền Gióng

Vào ngày 6 Tết hằng năm, lễ hội đền Gióng là lễ hội truyền thống đặc sắc đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Giò hoa tre được cung tiến tại lễ hội Gióng đền Sóc hàng năm

Năm nay, lễ hội Gióng sẽ chính thức được khai mạc sáng 22-2 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Sóc, xã Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Là một trong những lễ hội lớn và quan trọng bậc nhất trong văn hóa tín ngưỡng của người dân xã Sóc Sơn, TP Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, mùa lễ hội năm nào Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Sóc cũng thu hút hàng chục vạn người dân, phật tử từ khắp nơi tụ hội.

Không chỉ được biết đến là nơi thờ tự Phù Đổng Thiên Vương - một trong "tứ bất tử" theo truyền thuyết của dân tộc Việt Nam, lễ hội Gióng đền Sóc còn rất nổi tiếng với nghi thức cung tiến 8 lễ vật truyền thống dâng Đức Thánh.

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn

Vào mùng 7 tháng Giêng, người dân phường Tiên Sơn, Ninh Bình đều nô nức đón chờ tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn. Đây là Lễ hội truyền thống xuống đồng cày ruộng và cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn tái hiện cảnh vua Lê Đại Hành xuống ruộng cày

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn diễn ra từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng, lễ hội mang ý nghĩa khuyến nông, có lịch sử diễn ra từ thế kỷ X trên quê hương vua Lê Đại Hành.

Sau nhiều năm thất truyền, lễ hội Tịch Điền được khôi phục năm 2009 vào mùng 7 tháng Giêng âm lịch tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam