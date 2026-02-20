VIDEO
VIDEO: Trở lại thăm cậu bé một mình nuôi cha bệnh hiểm nghèo ở Đồng Tháp

Bài - ảnh - clip: TÂM MINH

(NLĐO) – Mẹ bỏ đi từ lúc lên 3 tuổi. Sáu năm qua, cậu bé Nguyễn Thanh Bình ở Đồng Tháp một mình nuôi cha bị bệnh hiểm nghèo

Những ngày Tết Bính Ngọ 2026, khắp đường phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đâu đâu cũng trang hoàng rực rỡ, rộn rã tiếng cười nói từ trong nhà ra tới ngoài đường phố.

Trở lại thăm cậu bé 9 tuổi một mình nuôi cha bệnh hiểm nghèo ở Đồng Tháp - Ảnh 1.

Trong căn nhà tạm bợ, ông Nguyễn Thanh Duy và cháu Bình chỉ mong một cái Tết bình yên

Trái ngược với không khí nhộn nhịp, trong căn nhà tạm bợ gồm 4 miếng tôn ghép lại, chỉ đủ đặt chiếc giường cho ông Nguyễn Thanh Duy (SN 1979; ngụ khóm Vĩnh Hòa, phường Sa Đéc) và cháu Nguyễn Thanh Bình (SN 2017, con ông Duy) sinh sống, là cảnh tượng xót xa.

Trên chiếc giường cũ, ông Duy nằm mệt mỏi. Ngồi bên cạnh, Bình luôn tay xoa bóp chân cho cha mình. "Mấy ngày Tết, thời tiết lạnh nên cơ thể tôi đau rã rời. Mỗi ngày cháu Bình phải đưa tôi ra cơ sở vật lý trị liệu để chữa, không thì tối lại đau nhức khắp người" - ông Duy cho biết.

Nghe giọng cha yếu ớt, ánh mắt của Bình đỏ hoe, không giấu được sự lo lắng. Khi được hỏi Tết này có được đi đâu chơi hay không, Bình lễ phép trả lời: "Tết này con chỉ ở nhà với cha. Mà con cũng không muốn đi chơi, chỉ ước cho cha mau khỏe lại để con có thể đến trường như những bạn khác".

Thương hoàn cảnh của Bình, hàng xóm cho chậu hoa để Bình mang về nhà chưng Tết. Có được chậu hoa cúc vàng rực, Bình vui như được tặng một món quà lớn.

Trước đó, vào ngày 26-10-2025, Báo Người Lao Động đã đăng tin "Nhói lòng cảnh bé trai 8 tuổi nuôi cha bệnh hiểm nghèo, mẹ bỏ đi", phản ánh việc vào tháng 9-2024, ông Duy đột nhiên phát hiện bị nhiều bệnh hiểm nghèo như: thoát vị đĩa đệm, khô tủy, suy thận, thoái hóa xương sống... Chẳng bao lâu, ông Duy phải nằm liệt một chỗ do bệnh ngày càng trở nặng.

Trở lại thăm cậu bé 9 tuổi một mình nuôi cha bệnh hiểm nghèo ở Đồng Tháp - Ảnh 2.

Chính quyền địa phương đến hỗ trợ kinh phí Tết cho ông Duy và cháu Bình.

Trong khi đó, mẹ của Bình đã bỏ đi từ khi cháu mới lên 3 tuổi. Dù còn nhỏ nhưng Bình làm rất thuần thục những việc nhà như người lớn, từ việc nấu cơm đến giặt quần áo, giăng mùng…

Để có được miếng ăn hàng ngày, Bình phải nhờ sự hỗ trợ của hàng xóm, láng giềng. Ai cho gì thì Bình mang về để dành cho cha.

Trở lại thăm cậu bé 9 tuổi một mình nuôi cha bệnh hiểm nghèo ở Đồng Tháp - Ảnh 3.

Vì cha bị bệnh nên Bình phải thay cha dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày

Do không có tiền đến bệnh viện nên ông Bình nằm nhà uống thuốc cầm cự qua ngày. Còn Bình thì ao ước được đi học chữ để sau này lớn lên đi làm nuôi cha.

Trở lại thăm cậu bé 9 tuổi một mình nuôi cha bệnh hiểm nghèo ở Đồng Tháp - Ảnh 4.

Cháu Bình lau lại chiếc xe đạp - phương tiện của một nhà hảo tâm tặng để giúp cháu di chuyển đi mua đồ ăn cho cha mình mỗi ngày

Sau bài viết nêu trên, ngày 6-11-2025, đại diện Báo Người Lao Động đã đến trao 117.282.000 đồng cho cha con cháu Bình. Đây là số tiền của bạn đọc khắp nơi gửi hỗ trợ Bình.

Trở lại thăm cậu bé 9 tuổi một mình nuôi cha bệnh hiểm nghèo ở Đồng Tháp - Ảnh 5.

Bình chăm sóc cha trên chiếc giường duy nhất trong nhà. Đây cũng nơi cha con Bình ăn uống và ngủ nhiều năm qua

Trở lại thăm cậu bé 9 tuổi một mình nuôi cha bệnh hiểm nghèo ở Đồng Tháp - Ảnh 6.

Trở lại thăm cậu bé 9 tuổi một mình nuôi cha bệnh hiểm nghèo ở Đồng Tháp - Ảnh 7.

Thương hoàn cảnh của Bình, hàng xóm cho chậu hoa về nhà chưng Tết.

Trở lại thăm cậu bé 9 tuổi một mình nuôi cha bệnh hiểm nghèo ở Đồng Tháp - Ảnh 8.

Trong căn nhà tạm bợ, 2 cha con ông Duy và cháu Bình chỉ biết mong ngày sau sẽ tươi sáng hơn.

Được sự thống nhất của lãnh đạo UBND phường Sa Đéc, Báo Người Lao Động và chính quyền địa phương đã hỗ trợ ông Duy mở tài khoản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Sa Đéc.

