VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Pháp luật
image

VIDEO: Tuyên án đứa cháu nhẫn tâm đánh bà nội ngã gục để cướp vàng bán trả nợ

Tin-ảnh-video: Vân Du - Phúc Nguyên -

(NLĐO) – Sau khi đánh bà nội ngã gục, Mã Tấn Phát đã cướp vàng bị hại đeo trên người rồi bán lấy tiền trả nợ, mua đồ thăm bạn gái

Video liên quan

Cầm điện thoại nhắn tin cho chồng người tình, gã đàn ông lãnh án giết người

Cầm điện thoại nhắn tin cho chồng người tình, gã đàn ông lãnh án giết người

Pháp luật 29/12/2025
CLIP: Biên phòng Tây Ninh bắt đối tượng giết người ở TPHCM định trốn qua Campuchia

CLIP: Biên phòng Tây Ninh bắt đối tượng giết người ở TPHCM định trốn qua Campuchia

Pháp luật 26/12/2025
2 nghi phạm giết người ở Đồng Nai sa lưới tại Lâm Đồng

2 nghi phạm giết người ở Đồng Nai sa lưới tại Lâm Đồng

Pháp luật 19/12/2025

Ngày 22-1, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Mã Tấn Phát (SN 2008; ngụ phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) 16 năm tù về tội "giết người" và "cướp tài sản".

VIDEO: Đứa cháu nhẫn tâm đánh bà nội cướp vàng bán trả nợ lĩnh án - Ảnh 1.

Bị cáo Phát đã thừa nhận hành vi phạm tội và nhiều lần xin lỗi bà nội tại phiên xét xử sơ thẩm

Theo cáo trạng, bà C.T.H. (SN 1951) sống cùng với vợ chồng con trai là ông M.V.N. và cháu nội là bị cáo Phát.

Khoảng 9 giờ 50 phút ngày 16-4-2025, do thiếu tiền của bạn và vay tiền qua icloud nên Phát nảy sinh ý định lấy tài sản của cụ H. Lợi dụng trong nhà không có ai, Phát đi vào phòng của bà nội để lấy trộm 1 điện thoại di động...

Nhận thấy bà nội đang ngồi may đồ nên Phát đi vòng phía sau lưng và dùng thanh gỗ đánh nhiều cái vào vùng đầu làm cụ H. ngã gục xuống nền gạch. Tại đây, đối tượng đã lấy 1 nhẫn vàng 24K trọng lượng 2 chỉ, 1 vòng tay vàng 18K trọng lượng 4 chỉ và 1 sợi dây chuyền vàng 18K trọng lượng 4 chỉ mà cụ H. đang đeo trên người.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Phát ra sau nhà rửa sạch vết máu dính trên tay, vứt bỏ hung khí đem vàng lấy từ cụ H. bán gần 37 triệu đồng và đến tiệm tạp hóa mua đồ vào bệnh viện thăm bạn gái. Trên đường di chuyển, Phát đã ném bỏ điện thoại trộm của cụ H.

Khi thăm bạn gái xong, Phát đến nhà bạn học là L.H.M.T. chuyển vào tài khoản 35 triệu đồng giữ giùm và 1,4 triệu đồng tiền mặt nhờ T. trả nợ cho 2 người khác…

Còn cụ H. được người thân đưa đi cấp cứu ngay sau khi phát hiện vụ việc. Cơ quan tố tụng xác định Phát dùng thanh gỗ đánh vào vùng đầu của bà H. đã gây thương tích với tỉ lệ 28% và lấy đi nhiều tài sản với giá trị hơn 64 triệu đồng.

Tại phiên xét xử sơ thẩm bị cáo đã nhiều lần khóc, xin lỗi bà nội về hành vi của mình gây ra. Cụ H. cũng xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Phát.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo