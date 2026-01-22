VIDEO: Tuyên án đứa cháu nhẫn tâm đánh bà nội ngã gục để cướp vàng bán trả nợ

Ngày 22-1, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Mã Tấn Phát (SN 2008; ngụ phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) 16 năm tù về tội "giết người" và "cướp tài sản".

Bị cáo Phát đã thừa nhận hành vi phạm tội và nhiều lần xin lỗi bà nội tại phiên xét xử sơ thẩm

Theo cáo trạng, bà C.T.H. (SN 1951) sống cùng với vợ chồng con trai là ông M.V.N. và cháu nội là bị cáo Phát.

Khoảng 9 giờ 50 phút ngày 16-4-2025, do thiếu tiền của bạn và vay tiền qua icloud nên Phát nảy sinh ý định lấy tài sản của cụ H. Lợi dụng trong nhà không có ai, Phát đi vào phòng của bà nội để lấy trộm 1 điện thoại di động...

Nhận thấy bà nội đang ngồi may đồ nên Phát đi vòng phía sau lưng và dùng thanh gỗ đánh nhiều cái vào vùng đầu làm cụ H. ngã gục xuống nền gạch. Tại đây, đối tượng đã lấy 1 nhẫn vàng 24K trọng lượng 2 chỉ, 1 vòng tay vàng 18K trọng lượng 4 chỉ và 1 sợi dây chuyền vàng 18K trọng lượng 4 chỉ mà cụ H. đang đeo trên người.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Phát ra sau nhà rửa sạch vết máu dính trên tay, vứt bỏ hung khí đem vàng lấy từ cụ H. bán gần 37 triệu đồng và đến tiệm tạp hóa mua đồ vào bệnh viện thăm bạn gái. Trên đường di chuyển, Phát đã ném bỏ điện thoại trộm của cụ H.

Khi thăm bạn gái xong, Phát đến nhà bạn học là L.H.M.T. chuyển vào tài khoản 35 triệu đồng giữ giùm và 1,4 triệu đồng tiền mặt nhờ T. trả nợ cho 2 người khác…

Còn cụ H. được người thân đưa đi cấp cứu ngay sau khi phát hiện vụ việc. Cơ quan tố tụng xác định Phát dùng thanh gỗ đánh vào vùng đầu của bà H. đã gây thương tích với tỉ lệ 28% và lấy đi nhiều tài sản với giá trị hơn 64 triệu đồng.

Tại phiên xét xử sơ thẩm bị cáo đã nhiều lần khóc, xin lỗi bà nội về hành vi của mình gây ra. Cụ H. cũng xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Phát.