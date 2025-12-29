HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Cầm điện thoại nhắn tin cho chồng người tình, gã đàn ông lãnh án giết người

HÀ NGUYỄN - TRẦN THÁI

(NLĐO) - Tự ý lấy điện thoại người tình nhắn tin cho chồng, Phú đã châm ngòi vụ án mạng khiến bản thân lãnh 12 năm tù.

Ngày 29-12, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 12 năm tù về tội "Giết người" đối với Trần Quốc Phú (SN 1986).

Nội dung vụ án thể hiện, chiều ngày 13-10-2023, Phú đến phòng trọ của chị Th. ở phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân (cũ), TP HCM.

Tại đây, thấy chị Th. đang ngủ, điện thoại có tin nhắn của anh Lụa (SN 1989; ngụ quận Bình Tân cũ), Phú liền lấy điện thoại của người tình nhắn trả lời: "Phú nè, Th. ngủ rồi".

Hồ sơ vụ án cũng thể hiện, Phú và anh Lụa quen biết nhau. Trong thời gian Lụa chấp hành án tại Trại giam Thủ Đức, Bộ Công an, giữa Phú và vợ anh Lụa có quan hệ tình cảm. Anh Lụa biết chuyện nên cả hai phát sinh mâu thuẫn.

- Ảnh 1.

Bị cáo tại toà

Sau khi nhắn tin qua lại, đến 18 giờ cùng ngày, anh Lụa cùng 5 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi đến phòng trọ của chị Th. để tìm Phú (vợ anh Lụa theo sau).

Tại đây, Phú và Lụa xô xát với nhau. Bất ngờ, Phú dùng dao đâm anh Lụa nhiều nhát rồi rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nói lời sau cùng trước khi HĐXX tuyên án, Phú bày tỏ sự áy náy vì đã có hành vi sai trái, đồng thời gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại.

Ngoài hình phạt tù, HĐXX buộc Phú có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại 255 triệu đồng và 2 triệu đồng/tháng cho con bị hại đến khi hết thời hạn cấp dưỡng.

