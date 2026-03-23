VIDEO: UAV cảm tử của Iran liên tiếp xuất kích, nhắm vào loạt căn cứ Mỹ và nhiều mục tiêu Israel

Ngày 22-3, hãng thông tấn Tasnim dẫn tuyên bố của quân đội Iran cho biết nước này đã tiến hành đợt tấn công trả đũa mới nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel bằng tên lửa đạn đạo và UAV cảm tử.

Theo thông báo, đây là làn sóng tấn công thứ 74 trong chiến dịch "Lời hứa chân thực 4", nhắm vào các căn cứ Mỹ trong khu vực và các mục tiêu tại miền Trung và miền Nam các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Iran nói đã sử dụng các loại tên lửa Emad, Fateh, Qiam cùng UAV chiến đấu theo "kịch bản định sẵn với chiến thuật mới và hệ thống nâng cấp".

Trước đó, Iran nói các mục tiêu bị tấn công còn bao gồm căn cứ không quân Prince Sultan của Mỹ (ở Ả Rập Saudi), Hạm đội 5 của Mỹ (ở Bahrain) và một cơ sở mà Tehran gọi là của nhóm Komala.

Đồng thời, các căn cứ quân sự và trung tâm an ninh của Israel tại Tel Aviv, Petah Tikva, Holon và Ramat Gan cũng bị "đánh trúng trực tiếp" bằng tên lửa hạng nặng như Qadr, Khaybar-shekan và Khorramshahr-4.

Cùng ngày 22-3, thông cáo báo chí số 39 của quân đội Iran cho biết từ sáng sớm, các UAV tấn công đã nhắm vào hai mục tiêu chính gồm cơ sở của công ty Israel Aerospace Industries gần sân bay Ben Gurion và khu vực triển khai máy bay trinh sát Mỹ tại căn cứ không quân Prince Sultan.

Công ty Israel Aerospace Industries là đơn vị chủ chốt sản xuất máy bay quân sự, UAV, tên lửa và các hệ thống phòng không, không gian cho quân đội Israel và xuất khẩu vũ khí.

Căn cứ Prince Sultan là nơi đặt trung tâm chỉ huy và kiểm soát các hoạt động quân sự tiên tiến của Mỹ trong hơn ba thập kỷ, đồng thời là nơi đóng quân của nhiều loại máy bay như F-15, F-16, F-35 cùng các máy bay vận tải, cảnh báo sớm và trinh sát.

Cùng ngày 22-3, Bộ Tư lệnh Phòng không Iran thông báo đã phát hiện một tiêm kích F-15 "xâm nhập" không phận khu vực ven biển phía Nam Iran, gần đảo Hormuz và đã phóng tên lửa đất đối không nhằm vào máy bay này. Tuyên bố không nêu rõ kết quả cuối cùng của vụ đánh chặn.

Sau đó cùng ngày, trên nền tảng X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã bác bỏ thông tin trên và cho biết "Lực lượng Mỹ đã thực hiện hơn 8.000 chuyến bay chiến đấu trong chiến dịch Cuồng nộ kinh hoàng. Không có máy bay chiến đấu nào của Mỹ bị Iran bắn hạ".