UAV cảm tử của Iran thọc sâu vào sân bay trọng yếu của Israel

Tình hình căng thẳng giữa Iran và Israel tiếp tục leo thang khi Tehran cho biết đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) cảm tử tầm xa Arash-2 để tấn công sân bay Ben Gurion – đầu mối hàng không và kinh tế quan trọng của Israel.

Theo truyền thông nhà nước Iran, đây là một phần trong loạt đòn đáp trả mới nhất. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có xác nhận độc lập về mức độ thiệt hại tại sân bay này.

Phát ngôn viên quân đội Iran, chuẩn tướng Mohammad Akraminia, nói rằng Arash-2 là loại UAV chủ lực trong đợt tấn công, được xem là phiên bản nâng cấp với sức công phá lớn hơn so với các dòng trước như Kian hay Arash-1.

UAV Arash-2 – vũ khí tầm xa Iran tuyên bố dùng trong đợt tập kích mới. Ảnh: The Times Of India

Arash-2 là dòng drone tấn công dạng "tự sát", được Iran công bố lần đầu vào năm 2022. Đây là phiên bản nâng cấp từ Arash-1, được thiết kế cho các nhiệm vụ đánh sâu, tầm xa.

Theo giới chức Iran, mẫu drone này có thể bay xa tới khoảng 2.000 km, đủ khả năng vươn tới các mục tiêu chiến lược tại Israel, bao gồm TP Tel Aviv và TP Haifa.

Ở diễn biến liên quan, quân đội Israel cho biết kể từ khi xung đột với Iran bùng phát, phía Tehran đã phóng hơn 400 tên lửa đạn đạo về phía Israel.

Theo người phát ngôn quân đội Israel, trung tá Nadav Shoshani, hệ thống phòng không của nước này đạt hiệu quả đánh chặn khoảng 92%.

"Chúng tôi ghi nhận hơn 400 tên lửa được phóng đi và chúng tôi đánh chặn với tỉ lệ rất cao, khoảng 92%" - ông nói với báo giới.

Tuy nhiên, Al Jazeera cho biết một số tên lửa vẫn vượt qua lưới phòng thủ. Trong ngày 21-3, tên lửa Iran đã rơi xuống hai thị trấn ở miền Nam Israel, khiến khoảng 180 người phải nhập viện điều trị, cho thấy tình hình an ninh vẫn còn rất căng thẳng.